Gudelj je igrao protiv Maradone i nikad nije dvojio: 'Za mene je najveći svih vremena...'

Nakon kratke i teške bolesti preminuo je Ivan Gudelj (66), legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Jedan od najomiljenijih igrača svoje generacije bio je predodređen za najveće uspjehe, želio ga je i madridski Real, a onda se sve promijenilo. Tijekom utakmice protiv Crvene zvezde na Poljudu, odigrane 13. rujna 1986. godine, Gudelj se u 74. minuti srušio na centru. Pokazalo se poslije da su to bile posljednje minute koje je odigrao u karijeri. Ubrzo su mu dijagnosticirali hepatitis, a u dva se navrata prerano vraćao treninzima, što se pokazalo pogubnim za njegovo zdravlje. Na koncu je morao odustati od igračke karijere i posvetiti se trenerskoj.

U povijesti splitskog kluba ostat će upamćen kao legenda koja je i nakon završetka karijere ostala rado viđen gost na Poljudu i jedan od najvećih Hajdukovih navijača. Gudelj je bio i jedan od rijetkih naših nogometaša koji su imali priliku iz prve ruke, na terenu, svjedočiti veličini i genijalnosti Diega Maradone. Protiv argentinskog velikana igrao je na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Japanu 1979. godine. Maradona je na to prvenstvo stigao odlučan pokazati Argentini i svijetu da ga je izbornik César Luis Menotti nepravedno izostavio s popisa igrača koji su godinu dana ranije na domaćem terenu osvojili Svjetsko prvenstvo.

- Mi smo na prvenstvo došli kao prvaci Europe, bili smo vrlo jaka selekcija, no Argentina predvođena Maradonom bila je jača. Iako smo izgubili samo 1-0, oni su od početka do kraja bili bolji, a u ostalim utakmicama deklasirali su sve protivnike, uključujući i SSSR u finalu - ispriča nam je jednom prilikom Gudelj.

Doista, Argentina je s Maradonom pobijedila Indoneziju i Alžir s po 5-0, Poljsku 4-0, Urugvaj 2-0 i SSSR 3-1. Jedino ju je ozbiljnije namučila reprezentacija Jugoslavije, za koju su, među ostalima, igrali Gudelj, Ivković, Mlinarić i Baždarević.

- Šteta što nismo izvukli bolji rezultat, ali teško je bilo igrati protiv tako jake selekcije. Najbolji igrač bio je, naravno, Maradona, koji kao da je svima želio ukazati na nepravdu koja mu je učinjena izostavljanjem s popisa igrača za seniorsko Svjetsko prvenstvo. Već tada pokazivao je koliko je velik igrač, a možda ga najbolje opisuje nadimak koji mu je dao pokojni Zvonimir Magdić - "mali zeleni". Za mene je, bez ikakve dvojbe, Diego Maradona najveći nogometaš svih vremena, a godila mi je i spoznaja da sam se mogao nositi s tako velikim igračem.

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Maradona je uz naslov svjetskog prvaka osvojio i Zlatnu loptu kao najbolji igrač turnira, dok je Gudelj u to vrijeme nosio epitet najboljeg juniora Europe. Iako više nikada nisu igrali jedan protiv drugoga, Gudelj je Maradoninu karijeru pratio do samoga kraja.

- On je bio emotivac, posebna osoba koja je imala karizmu i koju su svi obožavali jer je živjela život punim plućima. Maradona je bio velik nogometaš zato što se igrao nogometa, zabavljao se i bio genijalac koji je sve radio kroz zabavu i igru. Po meni je bio dječačić koji je svima pokazivao svoje emocije, bez ikakvih kočnica. Vijest o njegovoj smrti strašno me pogodila, s njim kao da je otišao i dio mene. Šteta, otišao je prerano. Izgleda da Bog prije vremena uzima baš velikane koji su ostavili neizbrisiv trag u svijetu nogometa - kazao je.