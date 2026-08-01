Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE GOLOVE

Gvardiol i Kovačić su izgubili u debiju novog trenera Maresce. Sučićevi podigli trofej na istoku

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Gvardiol i Kovačić su izgubili u debiju novog trenera Maresce. Sučićevi podigli trofej na istoku
6
Foto: Tyrone Siu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Inter šokirao City u Hong Kongu! Nakon 1-1, Talijani su slavili na penale 3-1, a Gvardiol i Kovačić igrali su prvo poluvrijeme

Admiral

Nogometaši Manchester Cityja i milanskog Intera odigrali su prijateljsku utakmicu u Hong Kongu, koja je u osnovnom dijelu dvoboja završila rezultatom 1-1, a talijanski prvak je došao do pobjede u raspucavanju jedanaesteraca (3-1). Bila je to prva pripremna utakmica koju je kao novi trener Manchester Cityja vodio Enzo Maresca, a odigran je na stadionu Kai Tak.

Hrvatski reprezentativci u sastavu Cityja, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić bili su u početnoj postavi i odigrali su prvo poluvrijeme, dok trener Intera Christian Chivu nije koristio Petra Sučića u ovom dvoboju.

Pre-Season Friendly - Manchester City vs Inter Milan
Foto: Tyrone Siu

Manchester City je poveo u 14. minuti golom 21-godišnjeg napadača Divina Mubame, na asistenciju Antoinea Semenya. Inter je izjednačujući gol zabio samo šest minuta poslije, a strijelac je bio Benjamin Pavard.

Cityjev gol pogledajte OVDJE, a Interov OVDJE.

Taj je rezultat ostao do kraja dvoboja pa je pobjednik i osvajač trofeja Asahi odlučen raspucavanjem s bijele točke, u kojem su prva tri izvođača za City promašila, a samo je Claudio Echeverri bio precizan. Momčadi iz Manchestera nije pomoglo što je Gianluigi Donnarumma obranio udarac Davidea Frattesija jer su Piotr Zielinski, Mattia Mosconi i Matteo Lavelli bili precizni izvođači.

Inter će do prve utakmice u talijanskom prvenstvu (22. kolovoza) odigrati još dvije pripremne utakmice u australskom Perthu: 5. kolovoza protiv Milana, a 8. kolovoza protiv Juventusa. Tada bi se momčadi trebao priključiti 32-godišnji engleski branič John Stones, koji je nakon desetogodišnjeg angažmana u Manchester Cityju došao u Inter kao slobodan igrač.

"Građanima" slijede još dvije pripremne utakmice na azijskoj turneji, obje u Seulu: 5. kolovoza protiv All-Star momčadi južnokorejske lige te 9. kolovoza protiv Atletico Madrida. Prije prve utakmice u Premier ligi, City će u Cardiffu 16. kolovoza odigrati utakmicu protiv aktualnog prvaka Arsenala za "FA Community Shield", englesku verziju Superkupa.

Pre-Season Friendly - Manchester City vs Inter Milan
Foto: Tyrone Siu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda
IDU PRED OLTAR

FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda

Cristiano Ronaldo i Georgina ovih dana našli su se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počela kružiti pozivnica za vjenčanje
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026