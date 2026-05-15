Gvardiol, Kovačić i Kramarić u borbi za povijest: Gdje gledati sve lude završnice liga i kupova

Klupska nogometna sezona ulazi u pretposljednji vikend. Pitanja prvaka u ligama "petice" riješena su svugdje osim u Engleskoj, gdje se za titulu bore Arsenal i Manchester City, ali ima još mnogih drugih otvorenih pitanja.

U subotu od 13.30 sati, Celtic dočekuje Hearts na Celtic Parku u dvoboju koji izravno odlučuje o naslovu prvaka. Hearts ulazi s bodom prednosti, a matematika je jednostavna: Hearts osvaja povijesnu titulu i remijem, dok Celtic mora pobijediti. Nijedan klub osim Celtica i Rangersa nije bio škotski prvak od 1985. kada je Sir Alex Ferguson predvodio Aberdeen do naslova, a Hearts silno želi prekinuti tu dominaciju koja traje 41 godinu. Televizijskog prijenosa u Hrvatskoj nema.

Dramatično za vikend bit će u Bundesligi, gdje Hoffenheim i Andrej Kramarić u subotu u posljednjem kolu sezone love jedino preostalo mjesto u Ligi prvaka na gostuju kod Borussije Mönchengladbach. Stuttgart i Hoffenheim imaju isti broj bodova (61), ali Kramarićev klub ima lošiju gol razliku koja ih drži na petom mjestu. Osim toga, Bayer Leverkusen vreba sa samo tri boda manje iza njih te se u slučaju poraza Stuttgarta i Hoffenheima mogu ušuljati u najelitnije klupsko natjecanje. Ključan susret za Ligu prvaka možete pratiti na kanalu Sport Klub 6 od 15.30 sati.

Isti dan, ali od 16 sati (Arena Sport 1), Manchester City i Chelsea igraju finale FA kupa na Wembleyju, a u središtu pažnje naći će se i dvojica 'vatrenih'. Joško Gvardiol vratio se u prvu postavu nakon ozljede u siječnju i odmah startao u pobjedi Cityja 3-0 nad Crystal Palaceom u srijedu, dok je Mateo Kovačić ušao s klupe u završnici. Obojica hitno trebaju minutažu, a Guardiola mora odlučiti hoće li ih staviti u prvu postavu za Wembley.

HNL: Drama na dnu i borba za Europu

I u domaćoj ligi završnica sezone nosi veliku napetost, i to u oba smjera ljestvice. U predposljednjem, 35. kolu, za vikend igra se nekoliko ključnih susreta. Vukovar dočekuje Varaždin u petak (18 sati, MAXSport 1) i mora pobijediti ako želi zadržati šansu za ostanak u ligi, dok je Varaždincima dovoljan bod da potvrde Europu. Rijeka ima 49, Varaždin 48 bodova, a obje momčadi bore se za treće mjesto koje donosi Konferencijsku ligu.

U subotu Gorica gostuje kod Osijeka. Osijek je na devetom mjestu s 32 boda, tek četiri više od posljednjeg Vukovara. Ako Vukovar pobijedi, poraz bi Osijek gurnuo u ozbiljnu opasnost pred zadnje, 36. kolo. Utakmicu možete pratiti na MAXSport 1 programu od 16 sati.

U nedjelju od 18.45 sati (MAXSport 1) Istra gostuje u Rijeci u dvoboju koji može preokrenuti borbu za Europu. Istra je na petom mjestu s 42 boda, ali s pobjedom može ugroziti Varaždin i Rijeku u trci za treće i četvrto mjesto, dakako ako Vukovarci pobijede Varaždin.