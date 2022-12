Gvardiol: Ne znam jesam li se trebao naći tamo kod gola, ali jesam! Penal? Ne znam pasti...

POGLEDAJTE LUDNICU U SVLAČIONICI: 'NIJE U ŠOLDIMA SVE'

Zabio je vodeći gol u utakmici za treće mjesto u kojoj je Hrvatska pobijedila Maroko 2-1. S 20 godina stasiti stoper postao je treći na svijetu.

- Teško je ovo opisati. Znam da sam 2018. bio kod kuće i na moru pratio sve te utakmice, znam što su prolazili tamo i sad smo mi to vidjeli. Nije stvarno lako, trud se isplatio i to je to - rekao je Gvardiol, igrač utakmice prema Fifi.

Komu ovo posvećuje?

- Svakako svojima, bez njih ne bih vjerojatno bio ovdje, pogotovo zbog tate. Ne znam što bih vam više rekao. Veseli smo, jedva čekamo vratiti se u Zagreb, prvo proslaviti na dočeku sa svima, a onda proslaviti sa svojom obitelji.

Kako komentira gol?

- Maštao sam puno ranije da ću ga zabiti, nije išlo do zadnje utakmice. Ne znam jesam li se trebao naći u toj poziciji, ali našao sam se i idemo dalje.

Bila je sporna situacija u drugom poluvremenu kad je dobio po nogama, ali katarski sudac se oglušio.

- Nisam siguran, trebam pogledati. Ali ako me pitate, bilo je kontakta. Ali briga me, osvojili smo treće mjesto - kazao je Gvardiol i dodao:

- Ne znam pasti jer sam obrambeni igrač, ali važna je bronca. Ništa drugo!

Livaković: Ja sam tu za momčad

Dominik Livaković ponovno je bio na visini. Gvardiol bi mogao dobiti nagradu za najboljega mladog igrača prvenstva, a on Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana.

- Savršen je osjećaj, zaključiti turnir pobjedom, donijeti medalju kući dva SP-a zaredom. Nadam se da su ljudi sretni, jedva čekamo donijeti medalju doma - rekao je Livaković.

Imao je nekoliko intervencija i istaknuo kandidaturu za Zlatnu rukavicu SP-a.

- Ja sam tu za momčad, da pomognem momčadi kao što oni meni nekad. Presretan sam što sam uspio pomoći - rekao je Livi.

Kovačić: Učio sam i gledao Luku

- Fenomenalno je. Htjeli smo igrati sutra i dali smo sve od sebe. Nije išlo, ali dali smo sve od sebe, pokazali da smo velika momčad i pokazali kolika nam je čast igrati za Hrvatsku. A kad osvojiš medalju, nema ljepšeg - rekao je Mateo Kovačić.

- Obje su posebne, teško mi je reći. Bio sam 2018. puno mlađi, učio sam i gledao Luku kako se odnosi prema reprezentaciji, to mi je pomoglo da približno igram kako su se oni tad borili. Dva fenomenalna rezultata, pokušao sam to prenijeti na ovu godinu i napravili smo sjajan posao - dodao je.

Mladi?

- Imaju Luku od kojega trebaju učiti, koji je primjer svima kao kapetan kako se ponašati, oni imaju kvalitetu i nadam se da će nastaviti što su započeli.

