Gvardiol oduševio učenike: Posjetio svoju osnovnu školu

Joško Gvardiol (20) s maskom na licu izgleda kao da ide u rat, a nakon što ju skine, dođe do izražaja onaj iskreni osmijeh i dječja zaigranost koja ga i dalje krasi. On je jedan od najboljih stopera na svijetu, vjerojatno i jednog dana najskuplji stoper u povijesti, no to ničim ne pokazuje.

Svjestan je svojih mogućnosti i sanja najveće nogometne pozornice, ali nosom ne para oblake. Ostao je ponizan, skroman i prizeman, fokusiran samo na svoj cilj, onako kako su ga roditelji odgajali. Zato je i tako poseban.

Foto: LEE SMITH

O njemu nakon Svjetskog prvenstva priča cijeli svijet, najbolji klubovi nadmeću se tko će više platiti, a on je ostao svoj. Onaj dečko sa Srednjaka. Nakon veličanstvenog dočeka u Zagrebu pa i onog privatnog u Kerestincu, Joško je navratio na mjesto gdje je rastao i stasao u osobu kakva je danas.

Posjetio je OŠ Josip Račić na zagrebačkim Srednjacima, koju je pohađao. Fotografirao se i družio s djecom pa prisjetio se osnovnoškolskih dana sa svojim nekadašnjim učiteljima. Nasmijan i vedar, pristupačan i otvoren prema svima. Iznenadio je sve i dao im uspomenu za cijeli život. Imali su priliku družiti se s nogometnom zvijezdom.

To je ponajbolji stoper svijeta, budući lider hrvatske reprezentacije i što je najvažnije, veliki čovjek.

