Gvardiol: Osjećam se dobro, i mentalno sam spreman. Vlašić: Ovako će igrati Panama i Gana

Hrvatska je protiv Slovenije dobila tijesnu utakmicu 2-1 uz gol Marija Pašalića u 93. minuti i tako pobjednički putuje na Mundijal, gdje će 17. lipnja startati protiv Engleske u Dallasu. Svih 90 minuta odigrao je Joško Gvardiol, prvi put nakon ozljede.

- Nakon utakmice protiv Belgije, koja nije bila najbolja, izvukli smo pobjedu i za dva dana putujemo u Ameriku. Izbornik je probao dva sustava, puno je igrača dobilo priliku. Sad se maksimalno okrećemo pripremama za Englesku. Osjećam se dobro, i mentalno sam spreman. Uvjeti u Americi? Kakvi su nama, takvi su i drugima - kazao je branič Manchester Cityja.

- Lijepo je pripreme završiti pobjedom. Mogli smo dobiti i uvjerljivije iako je Livaković imao dvije, tri obrane. Dominirali smo, imali dosta šansi i možemo biti zadovoljni. Nije bilo ozljeda dok smo trenirali, davali smo sve od sebe. To su sve pozitivne stvari. Slovenci su bili dobri u obrani i organizirani, čekaju kontru. To nas čeka protiv Paname i Gane - kazao je Nikola Vlašić, koji je ušao u igru umjesto Ivana Perišića u 65. minuti.

Mario Pašalić također je ušao s klupe i donio pobjedu.

- Imali smo dobar test, moramo im čestitati jer su pružili odličan otpor. U kontrama su nam stvarali probleme, ali imamo vremena da to analiziramo. Zadovoljan sam što s pobjedom idfemo na Svjetsko. Veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo Svjetsko prvenstvo. Meni je drugo i veselim mu se kao i prvom. Svi jedva čekamo da počne. Analizirali smo Belgiju, i Sloveniju ćemo. Imamo dva sustava kojima možemo dočekati protivnika, imamo vremena usavršiti stvari - poručio je veznjak Atalante.