Obavijesti

Sport

Komentari 20
TAJNE 'VATRENOG'

Gvardiol otkrio: Već mjesecima igram ozlijeđen! A teretana je važna, želim dobro izgledati...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Gvardiol otkrio: Već mjesecima igram ozlijeđen! A teretana je važna, želim dobro izgledati...
6
Foto: Sime Zelic/Pixsell/privatni album

Zagrijavam se i radim vježbe za stabilnost barem pola sata treninga. Nakon toga, volim otići u teretanu. Svaki dan radim čučnjeve, rekao je 'vatreni' koji se muči s problemom koljena

Hrvatski nogometni reprezentativac i stup obrane Manchester Cityja, Joško Gvardiol (23), iznenadio je iskrenom ispovijesti o borbi s ozljedom koja ga muči već gotovo godinu dana. Hrvatski branič otkrio je za poznati časopis Men's Health, naš branič otkriva kako se nosi s kroničnim problemima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

- Posljednjih 10 mjeseci borim se sa skakačkim koljenom, zbog čega moram raditi puno vježbi za koljena", započeo je Gvardiol. Detaljno je opisao svoju svakodnevnu rutinu, naglašavajući važnost discipline.

DIVNA GESTA VIDEO Ovaj dječak zauvijek će pamtiti potez Joška Gvardiola! 'Vatreni' mu je vratio osmijeh
VIDEO Ovaj dječak zauvijek će pamtiti potez Joška Gvardiola! 'Vatreni' mu je vratio osmijeh

- Ako se osjećam dobro, radim s većim opterećenjem, ali ako me koljeno boli, smanjim težinu kako ne bih stvarao preveliki pritisak. Najvažnije je da sam dosljedan i da to radim svaki dan, ili barem svaki drugi dan, inače riskiram ponovnu ozljedu koljena..

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gvardiol je prošle godine bio jedan od najpouzdanijih igrača Pepa Guardiole u Cityju. Odigrao je 55 utakmica i 4639 minuta za "građane" u svim natjecanjima, unatoč problemu s koljenom. Joško je za Men's Health otkrio tajnu njegove otpornosti i forme.

POVJERIO SE BRITANCIMA VIDEO Gvardiol dobio poklon novinarke BBC-a: 'Pred Lukom Modrićem sam još sramežljiv'
VIDEO Gvardiol dobio poklon novinarke BBC-a: 'Pred Lukom Modrićem sam još sramežljiv'

- Zagrijavam se i radim vježbe za stabilnost barem pola sata treninga. Nakon toga, volim otići u teretanu. Svaki dan radim čučnjeve, a tempiram ih kako bih spreman za trening čim bih zakoračio na teren. Za mene je jako važno da mi je koljeno dobro zagrijano prije nego što počnem trčati - objasnio je "vatreni".

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako mora voditi puno brige oko koljena, Gvardiol ne zanemaruje gornji dio tijela.

IMA SAMO RIJEČI HVALE Gvardiol o Cityjevom golmanu: Puno je lakše kada imate Gigija
Gvardiol o Cityjevom golmanu: Puno je lakše kada imate Gigija

- Prije svega, želim dobro izgledati - iskreno je priznao i nastavio...

- Taj trening je i jako važan. Nogomet je fizički sport, i smatram kako je vrlo važno imati snagu u gornjem dijelu tijela. Jedini je problem što igramo utakmice svaka tri dana i teško je pronaći odgovarajuće vrijeme za takve treninge. Obično treniramo gornji dio tijela na danu rekuperacije, ali vjerojatno je najbolje da ga preskočim kada nisam dobro spavao ili sam umoran od prijašnjeg dana. Ipak, ja volim trenirati - kaže.

Foto: Instagram

Smatra kako je ključno odvojiti dio dana tjelesnoj formi i zdravlju, makar i desetak minuta.

- Važno je ići u teretanu. Vjerujem kako je u nogometu to sve izraženije. Nije potrebno biti sat vremena u teretani, to može biti i samo 10 do 15 minuta dnevno ako nemate više vremena. Na kraju dana, puno se bolje osjećate kada znate da ste napravili nešto što je dobro za vas - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen
DOZNAJEMO

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići
Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju
FOTO: 'KRALJICA' IZNENADILA

Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025