Gvardiol prvi put izašao iz igre ove sezone. I dalje dobio visoke ocjene u novoj pobjedi Cityja

Manchester City je bez većih problema svladao Burnley u šestom kolu Premier lige s visokih 5-1. Erling Haaland zabio je dva gola, Nunes jedan, a dva autogola je u vlastitu mrežu zabio nesretni Esteve. Za Burnley je gol zabio Anthony. Joško Gvardiol na terenu je proveo 70 minuta te je prvi put zamijenjen ove sezone.

Gvardiol je utakmicu proveo na poziciji stopera te je imao učinak od pet otklonjenih opasnosti, jedan blok te dva ključna dodavanja. Engleski mediji naglašavaju da je njegovo dodavanje za Haalanda koji je asistirao Nunesu bilo ključno za povratak Cityja u vodstvo (2-1). Portal Goal je izvedbu hrvatskog stopera ocijenio 6/10 uz opis da je bio sigurniji od partnera Rubena Diasa, iako je izašao iz igre. Dis je odbio ocjenu pet.

"Nije imao razloga za previše brige u obrambenim zadaćama, a dodao je Haalandu na drugu stativu kod drugog gola", stoji u opisu Manchester Evening Newsa uz ocjenu 7/10.

Ovo je treća utakmica hrvatskog stopera ove sezone te prva koju nije odigrao do kraja. City je ovom pobjedom zasjeo na šesto mjesto ljestvice te ima 10 bodova, uz tri pobjede, jedan remi i dva poraza.