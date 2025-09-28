Obavijesti

Sport

Komentari 4
DOBRA UTAKMICA

Gvardiol prvi put izašao iz igre ove sezone. I dalje dobio visoke ocjene u novoj pobjedi Cityja

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Gvardiol prvi put izašao iz igre ove sezone. I dalje dobio visoke ocjene u novoj pobjedi Cityja
Foto: Hannah McKay

Joško Gvardiol je na terenu protiv Burnleya proveo 70 minuta, a engleski mediji ocijenili su kako je hrvatski stoper bio miran i siguran u obrani. City je pobijedio Burnley 5-1

Manchester City je bez većih problema svladao Burnley u šestom kolu Premier lige s visokih 5-1. Erling Haaland zabio je dva gola, Nunes jedan, a dva autogola je u vlastitu mrežu zabio nesretni Esteve. Za Burnley je gol zabio Anthony. Joško Gvardiol na terenu je proveo 70 minuta te je prvi put zamijenjen ove sezone. 

Premier League - Arsenal v Manchester City
Foto: Hannah McKay

Gvardiol je utakmicu proveo na poziciji stopera te je imao učinak od pet otklonjenih opasnosti, jedan blok te dva ključna dodavanja. Engleski mediji naglašavaju da je njegovo dodavanje za Haalanda koji je asistirao Nunesu bilo ključno za povratak Cityja u vodstvo (2-1). Portal Goal je izvedbu hrvatskog stopera ocijenio 6/10 uz opis da je bio sigurniji od partnera Rubena Diasa, iako je izašao iz igre. Dis je odbio ocjenu pet.

"Nije imao razloga za previše brige u obrambenim zadaćama, a dodao je Haalandu na drugu stativu kod drugog gola", stoji u opisu Manchester Evening Newsa uz ocjenu 7/10.

Ovo je treća utakmica hrvatskog stopera ove sezone te prva koju nije odigrao do kraja. City je ovom pobjedom zasjeo na šesto mjesto ljestvice te ima 10 bodova, uz tri pobjede, jedan remi i dva poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR analizirao krivu situaciju! Livaja bio u zaleđu?
ANKETA: ŠTO VI MISLITE?

VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR analizirao krivu situaciju! Livaja bio u zaleđu?

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 U prijenosu je pušten krivi kadar s povučenim linijama kod Rebića za kojeg je odmah bilo jasno da nije bio u zaleđu. Upitna je pozicija Marka Livaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025