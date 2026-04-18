Gvardiolov mentor iz Leipziga preuzima klub s juga Engleske

Tiago Pinto, šef nogometnih operacija Bournemoutha, brzo je krenuo u potragu za novim trenerom čim je saznao da Andoni Iraola napušta klub po isteku ugovora ovog ljeta. Španjolac odlazi nakon sjajnog mandata, a klub sada stavlja povjerenje u Marca Rosea, Nijemca s bogatim europskim iskustvom.

Rose se nametnuo kao prvi izbor ispred Kierana McKenne, no visoka otkupna klauzula trenera Ipswicha naposljetku je odlučila da je dogovor s Roseom bio je jednostavniji i financijski prihvatljiviji. Dodatnu prednost predstavlja i činjenica da je 49-godišnjak bez posla od ožujka 2025., kada je napustio RB Leipzig, pa može odmah početi planirati sljedeću sezonu.

Rose dolazi s jakim životopisom. Vodio je Borussiju Dortmund u Ligi prvaka, gdje je radio s Erlingom Haalandom i Judeom Bellinghamom, a u karijeri je sjedio i na klupama RB Salzburga i Borussije Mönchengladbach. Hrvatskim navijačima Rose nije nepoznato ime, upravo je on u Leipzigu brusio Joška Gvardiola i pretvorio ga u jednog od najboljih braniča na svijetu. Pod njegovim vodstvom mladi hrvatski reprezentativac napravio je ključne korake u karijeri prije nego što je za rekordnih 90 milijuna eura prešao u Manchester City.

Naslijedit će momčad u sjajnom trenutku Bournemouth se prošlog vikenda proslavilo pobjedom nad Arsenalom i prvi put u povijesti se bori za europske kvalifikacije. Klub je u međuvremenu pametno poslovao na transfernom tržištu. Prodavao je igrače po visokim cijenama i uspješno ih zamjenjivao, pa je unatoč odlasku triju četvrtina zadnje četvorke prošlog ljeta i prodaji Antoinea Semenya Manchester Cityju u siječnju momčad ostala kompetitivna.

Jedan od Roseovih prvih izazova bit će zadržavanje Alexa Scotta. Talentiranog veznog igrača prati Chelsea, a Bournemouth će morati odoljeti sve jačem pritisku s vrha engleskog nogometa.