Gvardiolov tata prodavao ribu na dan utakmice za broncu

Otac Joška Gvardiola, Tihomir Gvardiol, već godinama prodaje ribu na najpoznatijoj zagrebačkoj tržnici Dolac, a 'slobodan dan' nije uzeo ni na dan utakmice za brončanu medalje.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Tata Tihomir Gvardiol i danas na Dolcu, kao i zadnjih 40 godina… Veli da Joška boli noga, ali jedva čeka zaigrati protiv Maroka", stoji na Facebook stranici HRT Radio Sljeme.

- To je moj život, ja to volim. Rođen sam u ribarskom mjestu, ribario sam. I danas imam veze s ribom. Jednostavno, ja to obožavam - rekao je tata Gvardiol prije nekoliko dana za HRT.

Podsjetimo, Joško se u Katru bori za titulu najboljeg mladog igrača SP-a, no njegov nastup u drugoj utakmici protiv Maroka je pod upitnikom. Najveći rival za tu nagradu mu je Enzo Fernandez, koji je prema kladionicama veliki favorit.

