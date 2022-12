Gvardiolova cijena ide u nebo: City sprema paprenu ponudu

Hrvatska je Joška Gvardiola upoznala prije tri godine. Jak, visok i brz, kao od stijene odvaljen. Zabio je gol Inter Zaprešiću pa tramvajem se zaputio doma. Tada mu je bilo tek 17 godina, zbunjeni putnici pitali su se zašto se igrač Dinama vozi tramvajem. Tko bi samo tada mogao i pomisliti kako gledaju budućeg najskupljeg stopera u povijesti.

Od tog gola Inter Zaprešiću, krenuo je njegov strahovit uspon. Postao je nezaobilazni član prve postave Dinama, lijevi bek ili lijevi stoper, njemu je bilo svejedno. Samo da igra. Brusili su pažljivo svog dijamanta na Maksimiru, gladili i brusili. Kakvo je to čudo od djeteta u Zagrebu, pitali su se europski klubovi. Jedna utakmica bila je dovoljna. Siguran i samouvjeren, sa samopouzdanjem do neba. Taktički i tehnički potkovan, a zreo kao da već godinama igra u vrhunskom nogometu. Ma što tu razmišljati. Kompletni paket. Leipzig ga je platio 19 milijuna eura i osigurao si najveći izlazni transfer u povijesti kluba.

Foto: LEE SMITH

Tri godine kasnije, Joško je jedan od najboljih stopera na svijetu, ali i jedan od najtraženijih. Svoju klasu svijetu i onima koji ga još nisu upoznali, demonstrirao je na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Jedan 20-godišnjak da igra s takvom lakoćom i elegancijom, nema panike kod njega nikada. Mirno iznošenje lopte i u najtežim trenucima, sve izgleda tako lagano i smisleno. Više nije niti dvojba hoće li postati najskuplji stoper u povijesti, samo je pitanje hoće li ta cifra ići preko 100 milijuna eura. A vrlo moguće je da hoće.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Chelsea je za Joška zagrizao još na ljeto, no Leipzig je odbio sve ponude. Plavci se nisu povukli, vrebali su iz sjene i čekali samo da ugrabe hrvatskog stopera, no teško da će ga više dobiti za 90 milijuna eura, koliko su prvotno nudili. Uz to, jedni bogataši, kojima cifra nije bitna, uključili su se u utrku. Kako piše talijanski novinar Alfredo Pedulla, Pep Guardiola želi dovesti Gvardiola u Manchester City. Navodno se iznos kreće oko 130 milijuna eura, uz bonuse. Ne bi štedjeli ni na plaći. Joško bi primao godišnje oko 12 milijuna eura, tvrdi isti novinar. Koliko ima istine u tome, pokazat će nam prijelazni rok koji je pred vratima.

Na stranu njegove nogometne kvalitete, još fascinantnija je ta prizemnost i skromnost. S maskom na licu izgleda kao da ide u rat, a nakon što ju skine, dođe do izražaja onaj iskreni osmijeh i dječja zaigranost koja ga krasi i dalje. Pa ipak, njemu je tek 20.

POGLEDAJTE VIDEO: GVARDIOL I KRAMARIĆ POČASTILI NOVINARE

Najčitaniji članci