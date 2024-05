Gvardiolu nudili da izvede penal za hat-trick. Evo što im je rekao

Joško Gvardiol zabio je dva gola za Manchester City u golijadi kod Fulhama (4-0) za povratak na vrh premierligaške ljestvice, a mogao je i treći jer su "građani" imali penal u 96. minuti. Bio bi to i povijesni hat-trick jednog braniča u Premiershipu. No nakon razgovora s kapetanom Kyleom Walkerom gestikulirao je u stilu "dva gola su mi dovoljna" i odlučio prepustiti penal Juliánu Álvarezu koji ga je izborio i potom realizirao.

- Još dva gola, sretan sam, kao i zbog toga što nismo primili gol. Raspravljali smo o tome da izvedem penal, rekao sam da bih ga volio izvesti, ali da znamo tko je izvođač i da to treba biti on. To je Juli (Julian Alvarez) i sretan sam što je zabio - rekao je Gvardiol za TNT Sports.

Hrvatski reprezentativac, nominalno samo stoper, nije zabijao u prva 32 nastupa za novi klub, a sad je utrpao pet komada u sedam utakmica. Radi li nešto drugačije na treninzima?

- Ne, to je normalno u sportu. Sad sam u dobroj formi, dolazi kraj sezone, još su tri finala ispred nas. Moramo biti spremni i koncentrirani, nastaviti ovim putem - odgovorio je Joško smireno kao što je smireno proslavio i prvi gol, s odgodom od nekoliko sekundi.

City je dva kola prije kraja prvenstva vodeći s dva boda ispred Arsenala, a mogla bi odlučivati i gol-razlika u slučaju istog broja bodova ("topnici" su tu za dva gola bolji). Koliko razmišljaju o tome?

- Razgovaramo i o gol-razlici, vidite da pokušamo biti bolji, što nije lako jer je Arsenal kvalitetan i također im dobro ide. Tottenham u utorak? Još jedan finale nas čeka, igrao sam tamo jednom, isto je bilo teško. Nadam se da će biti dobar dan i dobra utakmica za nas - zaključio je Gvardiol, kojega je TNT Sports proglasio igračem utakmice na Craven Cottageu.

Ispao Burney, ista sudbina se smiješi i Lutonu

Nogometaši Burnleya ispali su kolo prije kraja iz engleske Premijer lige nakon poraza kod Tottenhama (1-2), dok se ista sudbina smiješi i Lutonu, koji je s 1-3 poražen kod West Hama.

Burnley prije zadnjeg kola ima pet bodova manje od mjesta spasa, kod Tottenhama su čak i poveli preko Bruno Larsena, ali su Pedro Poro u 32. minuti i Miki Van De Ven u 82. minuti donijeli preokret domaćinu.

Luton je također poveo kod West Hama, ali su u drugom poluvremenu primili tri gola i izgubili. Luton je u teškoj situaciji jer ima tri boda manje od Notttinghama, koji u zadnje dvije utakmice ne smije osvojiti ni bod.

Everton je kod kuće u Liverpoolu pobijedio Sheffield United golom Abdoulayea Doukoura u 31. minuti. Newcastle i Brighton su u Newcastleu remizirali pa su "Svrake" ugrozili plasman u Europu 1-1. Brighton je poveo golom Joela Veltmana u 18. minuti, a domaći su izjednačili golom Seana Longstaffa u petoj minuti sudačke nadoknade. Newcastle je šesti sa 57 bodova, a Brighton je na 11. mjestu sa 48 bodova. U ostalim susretima Crystal Palace je u gostima pobijedio Wolverhampton s 3-1, a Brentford je u gostima svladao Bournemouth s 2-1.