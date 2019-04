Gyurcso malo livo, malo desno: 'Ne igram na svojoj poziciji...'

Nakon godinu dana medijske šutnje, koju je sam izabrao jer nije smatrao da ima nešto pametno za reći dok ''nešto ne odigra'', Adam Gyurcso stao je pred novinare. Dojam je da je i ovaj put to prije svega bila odluka kluba, nego njegova osobna, jer još uvijek nije zadovoljan ni minutažom, ni pozicijom, posljedično ni onim što pokazuje na terenu.

- Komplicirano je sve skupa, nisam puno igrao u zadnje vrijeme, a kad sam dobio priliku, pokušavao sam dati sve od sebe. Spreman sam, ali trener odlučuje tko igra i nadam se da ću do kraja sezone, u preostalih osam utakmica, dobiti toliko prilika koliko zaslužujem.

Koja je po vašem mišljenju glavna razlika između Adama Gyurcsa iz prošle i ove sezone?

- Znate što, to je jedno jako dobro pitanje. Ja radim isto kao i prije, ništa nisam promijenio, ali imam dojam da neki misle da sam bio dekoncentriran zbog rođenja djeteta ili nekih drugih razloga. Neki ljudi imaju i takva razmišljanja, ali to ne znači da su u pravu. U ovoj sezoni igramo kompletno drugačiji sustav, lani sam igrao na lijevoj strani, sada igram desno, lani sam bio krilo, sada kombinacija krila i napadača..., i svi koji razumiju nogomet, znaju da je to velika razlika. Jednostavno to nije pozicija u kojoj se osjećam najbolje, pozicija u kojoj sam najopasniji... Na koncu, statistika je najvažnija, i ona i bez mene govori koliko sam dobro odigrao. Svjestan sam da su očekivanja nakon prvih šest mjeseci u Hajduku bila puno viša, i sad moram naći načina da ih i ispunim, dao odigram kao u prvoj sezoni na Poljudu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jeste li razočarani statistikom i činjenicom da ste uglavnom na klupi, zadnju kompletnu utakmicu odigrali ste još u rujnu kod Kopića protiv Dinama?

- Naravno da jesam, ja sam došao u Hajduk da igram, ne da sjedim na klupi. Treniram kao i ranije, uvijek dajem 100%, i razočaran sam jer smatram da mogu pomoći momčadi, ali nije do mene.

Što vam na to kaže trener?

- Imamo normalnu komunikaciju, kaže da ću dobiti više prilika u završnici sezone.

Slažete li se da ni igra ni pozicija na prvenstvenoj ljestvici nisu u skladu s očekivanjima na početku sezone?

- Promijenila su se od početka sezone i tri trenera, i puno igrača, mijenjali su se i sustavi u kojima smo igrali... Kad malo pogledamo zadnje rezultate, mi smo izgubili dva puta od Dinama i ispali iz kupa od Osijeka, ali sve ostale utakmice smo kontrolirali. Neke bolje, neke slabije, ali moramo dodatno popraviti napad, moramo biti opasniji po gol. Ako stvorimo više prilika, i protivnik će napraviti više pogrešaka koje moramo iskoristiti. Još je osam utakmica do kraja u kojima moramo dovršiti našu misiju i osigurati Europu.

Kako komentirate činjenicu da ste ove sezone osvojili više bodova na gostovanjima nego na Poljudu, na kome imate veliku podršku navijača?

- Vrlo jednostavno, na Poljudu se sve momčadi brane, većina igra s 10 igrača na 30 metara od svog gola i čekaju priliku da nas iznenade. Zadovoljni su bodom, ako zabiju gol, to je velika stvar. Kad smo u gostima onda i protivnici nešto pokušavaju, pa se otvori više prilika. Eto, čak je i Dinamo igrao zatvoreno zadnji put. Mi moramo biti pametni i strpljivi, čekati da se otvori prilika, da protivnik izgubi koncentraciju, i probati je iskoristiti...

Što možemo očekivati od utakmice s Lokomotivom?

- Mi idemo po pobjedu, u narednih nekoliko utakmica ćemo vidjeti koliko smo dobri. Europu imamo u našim rukama, ako budemo igrali onako kako znamo i možemo, cilj ćemo ispuniti.

Je li sudar s Bradarićem pri izvođenju slobodnog udarca koji je prethodio vašem golu u Puli bio planiran i namjeran, kako bi zavarali obranu, ili slučajan?

- Siguran sam da je svatko tko je gledao utakmicu mislio da smo to uvježbali kako bi zbunili protivnika, ali ne, nije bilo namjerno. Jednostavno se dogodio nesporazum, ali je na koncu dobro ispalo...

Foto: Instagram

U siječnju ste dobili kćerkicu, kako je ona promijenila vaš život?

- Donijela mi je puno više sreće. Kad dođem kući i vidim moju malu Adelinu kako se smije, odmah sve zaboravim.

Pričate li s Markom Futacsom, nedostaje li vam i privatno, ali i na terenu, Hajduku bi dobro došao Futacs iz vremena kad je bio prvi strijelac HNL-a?

- Stalno smo u kontaktu, a pratim i kako igra jer je trenutno u mom bivšem klubu. Kad vidim da je u početnih 11 pošaljem mu poruku, da ga potaknem da zabije i da pobjeđuju, i on je meni čestitao rođenje kćerkice... Imali smo sjajne odnose dok je bio u Splitu, i supruge su nam prijateljice tako da smo se družili, a planiramo i nova druženja ovoga ljeta, nakon što završi sezona. Što se tiče terena, svaka momčad treba napadača koji donosi golove i bodove. Marko je sada u Mađarskoj, a mi moramo pobjeđivati s igračima koji su ovdje.

Kad smo već kod ljeta, kakvi su vam planovi za ljeto i narednu sezonu, vidite li se u Hajduku ili...?

- To je pitanje na koje ne želim odgovarati. Ne mogu mijenjati prošlost, živim u sadašnjosti, a što će se događati ubuduće to ćemo vidjeti. Koncentriran sam samo na to kako da pomognem momčadi.

Izbornik Marco Rossi nije vas zvao u reprezentaciju?

- Nije, ali nisam puno ni igrao, tako da...

Nadate li se nekom novom pozivu?

- Naravno da se nadam, pa tko ne bi želio igrati za svoju reprezentaciju.

Kako ste doživjeli pobjedu Mađarske nad Hrvatskom?

- Moram priznati da sam bio jako iznenađen, pogotovo nakon poraza od Slovačke tri dana ranije. Nismo igrali protiv bilo koga, nego protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Vjerujem da bi prije utakmice svi bili zadovoljni bodom, pogotovo nakon što je Rebić zabio u otvaranju utakmice, ali moji suigrači su pokazali pozitivan karakter, veliku borbenost kojom su iznenadili Hrvatsku.

Kako gledate na rasplet kvalifikacija?

- Još je rano, vidjet ćemo. Za Hrvatsku je normalno da bude prva i da se kvalificira, a za nas bi prolaz dalje bio velika stvar. Nakon ove pobjede i druge će momčadi više paziti na nas, ali ova pobjeda može donijeti dosta dobroga u atmosferi u svlačionici.