Gyurcsó: Visoka pobjeda će nam podići samopouzdanje

Trener Hajduka Željko Kopić ne razmišlja previše o činjenici da su nakon ovoga kola došli Dinamu na svega pet bodova, te da bi pobjedom u nedjelju maksimalno zakomplicirali prvenstvo.

- I do sada smo imali svoj put i način rada, i to se neće promijeniti ni ubuduće. Isključivo je fokus na igrače i momčad, ništa drugo nas ne zanima.

Zašto ste stavili Futacsa od prve minute?

- Procijenio sam da je pravi trenutak da krene od prve minute, da opet zaigramo s tri klasična napadača.

Je li ovo neki novi Hajduk na mađarski pogon?

- Futacs i Gyurcsó igraju dobro, ali dobro igra i cijela momčad. Nismo Cibaliji dopustili previše toga, tako da sam generalno zadovoljna odigranom utakmicom.

Kakva je atmosfera u svlačionici, ima li euforije?

- Od prvoga dana imamo postulate ponašanja, treniranja, igre... Nekad je to malo bolje, nekad malo lošije, ali mi imamo jasan put kamo idemo, i za to se maksimalno pripremamo.

Koliko vam današnji dobar protok lopte budi optimizam pred ono što dolazi?

- U puno smo utakmica imali taj problem protoka lopte, danas je to bilo puno kvalitetnije. Može biti i bolje, i brže, ali dobro smo se pojavljivali u međuprostorima, bokovi su se visoko dizali, radili smo pritisak, bilo je jako puno dobrih stvari...

Jeste li izvukli Radoševića i Juranovića zbog straha od trećeg žutog kartona?

- Isključivo zbog toga. Cilj nam je imati što veću širinu kadra uoči derbija. Imali smo do sada dosta peha, izostanaka, ozljeda, bolesti...., sada nam napokon i trening izgleda dobro, s maksimalnim brojem igrača i konkurencijom, i drago mi je da su svi igrači reagirali na pravi način.

Što ćete raditi do nedjelje?

- Momci su upravo na regeneracijskom treningu u dvorani, ujutro nastavljamo s tim, a u petak i subotu imamo dovoljno vremena za taktičku pripremu.

Je li netko gledao u Maksimiru uživo Dinamo i Osijek?

- Ne, nije nitko, imamo uobičajeni način pripreme utakmica i skautiranja protivnika.

Trener Cibalije Davor Rupnik čestitao je Hajduku na visokoj pobjedi, a razloge poraza pronašao je u idealnom travnjaku Poljuda, na kojem se njegova momčad nije snašla.

- Mi smo probali napraviti blok i neutralizirati njihova tri kvalitetna napadača. Nije nam uspjelo. Imali smo neke naše šanse iz kontri, ali nismo ih uspjeli realizirati. Moji igrači, ako je to olakotna okolnost, treniraju na sasvim drugačijem terenu, ovdje je lopta puno brža, brže se razvija igra, i to nam je, uz kvalitetnu igru Hajduka, bio najveći problem. Posebno me ljuti kada vidim da igrač Hajduka uklizava i sprinta na 3-0, a moji igrači odigravaju dosta nonšalantno. Svaki gol može biti odlučujući, nije isto izgubiti 3-0 ili 4-0. Ovo im može biti pokazatelj kako se igra i ponaša na terenu.

Igrali ste u malo vremena s Dinamom i Hajdukom, kako prognozirate derbi?

- Ne bih komentirao derbi. Mi smo protiv Dinama umrtvili igru, a u tome nam je pomogao naš teren. Držali smo se do 70. minute a onda je presudila individualna kvaliteta Soudanija. Ovdje je bila druga slika, Hajduk nas je nadigrao, teško se priviknuti igračima na ovakav teren.

Kakav će biti teren za finale kupa?

- Ide vegetacija, vjerojatno će biti maksimalno spreman za tu utakmicu.

Kako komentirate pomalo neobičnu atmosferu s praznim sjeverom?

- Ovo je bio veliki događaj za svakog mog igrača, igrati pred ovakvim auditorijem, ali nekima su se očito 'skratile noge'. Meni je bio užitak izaći pred ovaj auditorij.

Adam Gyurcsó

- Ova visoka pobjeda za nas je jako dobra uoči derbija jer će nam dodatno podignuti samopouzdanje. Zabio sam dva gola, drago mi je da mogu pomoći momčadi, nekad golom, nekad asistencijom... Sada nas čeka velika utakmica, nadam se punom stadionu, dobroj atmosferi i našoj pobjedi.

Marko Futacs

- Mentalno sam se vratio odavno, fizički polako hvatam formu, osjećam se jako dobro i uživam u svakom trenutku na terenu. Sretan sam što sam tu, a gol je samo dodatni plus. Drago mi je zbog postignutoga gola, poklonio bih ga svojoj obitelji koja me gledala s tribina, sportskom direktoru Brancu koji je bio uz mene za vrijeme operacije i oporavka u Portugalu, cijelom klubu koji mi je omogućio najbolje uvjete za oporavak i navijačima koji me podržavaju.

Dinamo?

- Ne osjećamo poseban pritisak, ako budemo dobri, neće biti problema.

Hoćete li sačuvati nešto 'municije' za finale kupa?

- Potrudit ću se...