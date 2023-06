Haaland: Da je bio moj dan, zabio bih dva gola, a i dalje negdje imam Balotellijev dres

Manchester je drugi grad koji je dao dva prvaka Europe, nakon Milana. A Erling Haaland (22) treći je igrač u povijesti koji je bio prvi strijelac Lige prvaka s dva kluba. Ove je sezone uvjerljivo osvojio tu titulu, već nakon četvrtfinala bilo je sigurno da ga nitko neće stići, a završio je sezonu s 12. U Ligi prvaka, plus 36 u Premier ligi, plus tri u FA kupu, plus jedan u Liga kupu.

Strijelce elitnog natjecanja predvodio je i 2020/21. kada je za Borussiju Dortmund utrpao deset komada, a s dva su kluba zlatne kopačke Lige prvaka bili još samo Andrij Ševčenko (Dinamo Kijev i Milan) te Cristiano Ronaldo (Manchester United i Real).

- Nevjerojatno, ni u najluđim snovima nisam ovo očekivao! Ali to pokazuje da je moguće uspjeti i iz malog grada u Norveškoj te daje nadu mladim ljudima, djeci koji igraju po dvoranama u mom gradu - rekao je nakon trijumfa u finalu nad Interom 1-0.

Haaland se rodio u Leedsu, gdje mu je otac tada igrao nogomet, ali odrastao je u gradiću Bryneu.

- Važno je okružiti se ljudima kojima mogu vjerovati. Divno je što su majka i otac ovdje sa mnom, presretan sam. No za koji dan, čim se ovo malo smiri, taj doživljaj osvajanja trofeja, opet ću ga jako poželjeti, zasigurno. Poznajem se i znam da ću tako razmišljati, samo o tome kako da ga opet osvojim - dodao je pa naglasio:

- Mogu puno napredovati. I u finalu sam u prvom poluvremenu bio blizu par puta, da je bio moj dan, mogao sam zabiti dva gola, ali nije važno. U finalu je jedino važno pobijediti, kao momčad osvojiti trofej.

Dakako, nahvalio je Pepa Guardiolu:

- Jako je emotivan, tako velika utakmica i velik pritisak. Zaista je posebno raditi s njim. Imamo jako dobar odnos i radujem se novoj sezoni. Još sam mlad, preda mnom je puno godina igranja, a velika je stvar da me svaki dan trenira on, najbolji trener na svijetu.

Kad je bio dječak, Haaland je nosio Balotellijev dres.

- Uh, nikad se toga ne bih sjetio... Mislim da još negdje imam taj dres. Posebno mi je drag bio gol na Old Traffordu. A iduće sezone moramo obraniti sve što smo ostvarili ove, tako to ide, za mjesec dana sve se zaboravi i krećemo od početka.