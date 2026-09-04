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PROMJENA U PORETKU

CIRKUS U F1 Kaznili ga pa vratili postolje. Sad ga je opet izgubio!

Piše HINA,
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CIRKUS U F1 Kaznili ga pa vratili postolje. Sad ga je opet izgubio!
Foto: A. Martellotta/Hasan Bratic/SIPA
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VN Monaka dobila je novi obrat: Fia je vratila Hadjara na 3. mjesto, a Gaslyja ponovno bacila unatrag, čak na sedmu poziciju. Presuda je promijenila poredak, gdje Alpine i Racing Bulls vode mrtvu trku

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Upravno tijelo Formule 1 u petak je vratilo Red Bullovog vozača Isacka Hadjara na treće mjesto s Velike nagrade Monaka održane prošlog lipnja, a vozača Alpinea Pierrea Gaslyja po drugi put pomaknulo unatrag u poretku. Gasly je 7. lipnja utrku završio na trećem mjestu, no nakon utrke je pomaknut na sedmo mjesto zbog dviju kazni od po pet sekundi (zbog prebrze vožnje u boksu), čime je njegov sunarodnjak Hadjar preuzeo treće mjesto.

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Ta je odluka poništena nakon što je 12. lipnja prihvaćen zahtjev za preispitivanjem, pri čemu su suci uvažili dokaze momčadi Alpine da je došlo do pogreške u mjerenju vremena. Međunarodni žalbeni sud FIA-e sastao se prošlog mjeseca kako bi razmotrio prigovore McLarena i Red Bulla, a presuda je objavljena uoči Velike nagrade Italije. Mjeritelji vremena Formule 1 priznali su "razliku u mjerenju" koja je proizašla iz promjena u boksovima.

Iz Alpinea su poručili da su razočarani i frustrirani ishodom te smatraju da su "nepravedno kažnjeni".

- Iako se ne slažemo s odlukom i i dalje čvrsto tvrdimo da bolid broj 10 (Gasly) ni u jednom trenutku tijekom utrke nije prekoračio ograničenje brzine u boksu, momčad prihvaća odluku sudačkog vijeća, naveli su u priopćenju.

Formula 1 Zandvoort sprint race
Foto: Marcel van Dorst

Odluka će utjecati i na druge momčadi i vozače: McLarenov Oscar Piastri vraća se na četvrto mjesto, dok se Novozelanđanin Liam Lawson, koji je u to vrijeme vozio za Racing Bulls, vraća na peto, a njegov momčadski kolega Arvid Lindblad na šesto mjesto.

Momčad Racing Bulls i Alpine vode tijesnu borbu za peto mjesto u poretku konstruktora i prije ove najnovije presude dijelila su ih samo tri boda u poretku. 

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