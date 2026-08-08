Hajdučice će nastaviti krojiti put u Europi! Nadigrale su Slovenke

Hajdučice će i ove sezone igrati europske utakmice. Splićanke su u dvoboju za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja svladale Muru 2-0 i tako osigurale nastavak europskog puta u novom Uefinom natjecanju za žene, Women’s Europa Cupu.

Nakon prvih 45 minuta nije bilo pogodaka, no Hajduk je u nastavku uspio kapitalizirati svoju bolju igru. Vodstvo je u 60. minuti donijela Živković, dok je za konačnih 2-0 u 88. minuti iz kaznenog udarca postavila Bakalar. Splićanke su tijekom cijelog susreta imale kontrolu, što potvrđuje i statistika. Hajduk je imao 66 posto posjeda lopte, čak 20 udaraca prema vratima i 13 pokušaja koji su išli u okvir. Mura je, s druge strane, uputila pet udaraca, od kojih su samo dva završila u okviru gola. Slovenska je momčad od 76. minute igrala s deset igračica nakon isključenja Kavas.

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Pobjeda nad Murom Hajduku nije donijela nastavak natjecanja u Ligi prvakinja, ali mu je osigurala mjesto u drugom Uefinom klupskom natjecanju. Women’s Europa Cup pokrenut je prošle sezone i predstavlja drugi rang europskog ženskog klupskog nogometa. Namijenjen je, između ostalih, klubovima koji ne uspiju izboriti nastavak puta kroz Ligu prvakinja, ali i ekipama koje plasman u natjecanje osiguraju kroz domaća prvenstva.

U drugom izdanju Women’s Europa Cupa sudjelovat će 44 kluba. Natjecanje nema skupine ni ligašku fazu, već se od početka igra po nokaut-sustavu. Nakon dva kvalifikacijska kola slijedi glavni dio s 16 momčadi, a potom osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale. Sve faze igraju se kroz dvije utakmice, odnosno na domaćem i gostujućem terenu.

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Hajduk će protivnika u prvom kvalifikacijskom kolu saznati na ždrijebu 11. kolovoza. Prve utakmice na rasporedu su 26. kolovoza, a uzvrati 2. rujna. Drugo kvalifikacijsko kolo igrat će se 23. i 30. rujna, nakon čega slijedi završna faza natjecanja.

Za Hajdučice je posebno važna činjenica da pobjednik Women’s Europa Cupa osigurava plasman u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvakinja u sljedećoj sezoni. Splićanke tako nakon nastupa u kvalifikacijama Lige prvakinja nastavljaju svoj europski put, a u novom natjecanju imat će priliku izboriti još veći iskorak na međunarodnoj sceni.