Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE ATMOSFERU

Hajdučice u povijesnoj utakmici u Europi izgubile od Dankinja

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hajdučice u povijesnoj utakmici u Europi izgubile od Dankinja
21
Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajdukove nogometašice pale su pred Danskom: Fortuna Hjorring slavila je u Splitu 2-0 i već zakoračila u dalje

Admiral

Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, poražene su u Solinu pred 410 gledatelja na Stadionu kraj Jadra od danske Fortune 2-0 u prvom susretu prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Bila je to i prva domaća utakmica Hajdučica u Europi u povijesti kluba.

Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa
Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ovog je ljeta europski put igračica Hajduka počeo u kvalifikacijama Lige prvaka gdje su ispale u niži rang, u Europski kup, gdje su za prvog suparnika dobile Fortunu Hjorring. Danske nogometašice su povele u 27. minuti golom Valvik, dok je ista igračica u 66. po drugi put naciljala domaću mrežu i postavila konačnih 2-0.

Najpoznatija članica ekipe Ana Maria Marković u igru je ušla u 72. minuti. Uzvratna se utakmica u Danskoj igra 2. rujna.

Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa
Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U ovoj fazi Europskog kupa nastupaju i nogometašice zagrebačkog Agrama. Njihov je suparnik Minsk, a u prvoj utakmici hrvatska ekipa gostuje 29. kolovoza. Uzvrat u Zagrebu na rasporedu je 2. rujna.

Europski kup, nogometašice (prvo kolo kvalifikacija, prva utakmica):

Hajduk - Fortuna Hjorring 0-2 (Valvik 27, 66)

Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa
Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026