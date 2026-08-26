Hajdukove nogometašice pale su pred Danskom: Fortuna Hjorring slavila je u Splitu 2-0 i već zakoračila u dalje
Hajdučice u povijesnoj utakmici u Europi izgubile od Dankinja
Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, poražene su u Solinu pred 410 gledatelja na Stadionu kraj Jadra od danske Fortune 2-0 u prvom susretu prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Bila je to i prva domaća utakmica Hajdučica u Europi u povijesti kluba.
Ovog je ljeta europski put igračica Hajduka počeo u kvalifikacijama Lige prvaka gdje su ispale u niži rang, u Europski kup, gdje su za prvog suparnika dobile Fortunu Hjorring. Danske nogometašice su povele u 27. minuti golom Valvik, dok je ista igračica u 66. po drugi put naciljala domaću mrežu i postavila konačnih 2-0.
Najpoznatija članica ekipe Ana Maria Marković u igru je ušla u 72. minuti. Uzvratna se utakmica u Danskoj igra 2. rujna.
U ovoj fazi Europskog kupa nastupaju i nogometašice zagrebačkog Agrama. Njihov je suparnik Minsk, a u prvoj utakmici hrvatska ekipa gostuje 29. kolovoza. Uzvrat u Zagrebu na rasporedu je 2. rujna.
Europski kup, nogometašice (prvo kolo kvalifikacija, prva utakmica):
Hajduk - Fortuna Hjorring 0-2 (Valvik 27, 66)
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