Hajdučice u povijesnoj utakmici u Europi izgubile od Dankinja

Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, poražene su u Solinu pred 410 gledatelja na Stadionu kraj Jadra od danske Fortune 2-0 u prvom susretu prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Bila je to i prva domaća utakmica Hajdučica u Europi u povijesti kluba.

Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ovog je ljeta europski put igračica Hajduka počeo u kvalifikacijama Lige prvaka gdje su ispale u niži rang, u Europski kup, gdje su za prvog suparnika dobile Fortunu Hjorring. Danske nogometašice su povele u 27. minuti golom Valvik, dok je ista igračica u 66. po drugi put naciljala domaću mrežu i postavila konačnih 2-0.

Najpoznatija članica ekipe Ana Maria Marković u igru je ušla u 72. minuti. Uzvratna se utakmica u Danskoj igra 2. rujna.

Split: ŽNK Hajduk protiv Fortune Hjørring u 1. kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U ovoj fazi Europskog kupa nastupaju i nogometašice zagrebačkog Agrama. Njihov je suparnik Minsk, a u prvoj utakmici hrvatska ekipa gostuje 29. kolovoza. Uzvrat u Zagrebu na rasporedu je 2. rujna.

Europski kup, nogometašice (prvo kolo kvalifikacija, prva utakmica):

Hajduk - Fortuna Hjorring 0-2 (Valvik 27, 66)