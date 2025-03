Hajdučke legende na jednom mjestu. Prošlo je 30 godina od povijesne utakmice s Ajaxom

Prošlo je 30 godina od najveće europske utakmice u hajdučkoj povijesti. Mnogim navijačima splitskog kluba probudi se nostalgija kada se sjete te čarobne 1995. godine kada su 'bili' dogurali do četvrtfinala Lige prvaka gdje ih je zaustavio Ajax, legendarna generacija za koju su igrali Kluivert, Litmanen, Seedorf, Rijkaard, braća De Boer, Van der Sar, Edgar Davids, a koju je s klupe vodio čuveni Louis van Gaal. Naravno, takav stroj postao je europski prvak, ujedno i posljednji put u povijesti kluba.

Hajduk je uspio parirati jednoj od najjačih momčadi prošlog stoljeća. Na Poljudu je bilo 0-0, ali u uzvratu nije bilo pomoći, Nizozemci su tog 15. ožujka 1995. godine slavili 3-0. Momčad Ivana Katalinića, koju su tada predvodili kapetan Igor Štimac, Nenad Pralija, Tomislav Erceg, Aljoša Asanović, Zoran Vulić... probila se do eliminacijske faze nakon što je bila druga u skupini, iza Benfice te ispred Steaue i Anderlechta.

Današnji Hajduk daleko je od tih slavnih dana, već 15 godina nije se plasirao u grupnu fazu europskog natjecanja, a u Splitu su se danas prisjetili ovog zlatnog doba splitskog kluba. Brojni članovi ove slavne generacije Hajduka došli su u kinoteku Zlatna vrata proslaviti 30 godina od najvećeg uspjeha hrvatskog klupskog nogometa, bili su tu i pripadnici kasnijih generacija koji su ostavili veliki trag na Poljudu.

- Da nije bilo mojih igrača, ne bi bilo ni ovoga danas. Igrači su prvi i najvažniji. Nismo bili ni svjesni gdje ćemo doći, ali vjerovao sam u sebe. Na kraju se vidi, da smo izvukli Milan, možda bi i prošli dalje - kazao je Katalinić, a povratka u Hajduk prisjetio se Štimac.

- Splet okolnosti me vratio u Hajduk. Tada je Cadiz užasno poslovao, i u pravom trenutku se javio Rožić, iznio mi plan. Treba to staviti u kontekst vremena, kvalitetni igrači, ali i domoljubni naboj koji je gurao sve hrvatske sportaše. Nije bilo problema, nije bilo velikog ega. Mi stariji smo imali sreću, zatekli smo grupu jako talentiranih mladih igrača. Bili su silno talentirani. Dovoljno ih je bilo pogledati i znali su točno što treba napraviti.

Vedran Rožić bio je tada sportski direktor kluba i on je pokrenuo val povrataka igrača koji su ponikli u splitskom klubu.

- Bio je kontekst poseban. Stvaranje države, ratno vrijeme, promocija države kroz nogomet. Ali, kada smo osvojili prvenstvo vidjeli smo da nemamo kapacitet igrača za velike utakmice. Zorana sam uvjerio da dođe iz Züricha, pa smo zahvaljujući njegovom golu i bili prvaci. Išli smo kasnije od kluba do kluba i svi igrači su izrazili želju za povratkom. Tada je još bilo ratno vrijeme, ali je značaj sporta u međunarodnim odnosima bio od neizmjerne važnosti. Kada smo skupili sve te igrače, nije bilo ugodno, skupila se velika cifra. Mi nismo imali prihode za to pokriti. Uz pomoć posudbi smo to pokrili, bio je to veliki rizik, pa smo to uspjeli pokriti s prihodima Lige prvaka. Ali je kasnije teško bilo to izdržati.

Bila je to najuspješnija sezona u povijesti kluba. Osvojili su jedni dvostruku krunu, došli do četvrtfinala Lige prvaka, a na početku iste sezone slavili protiv Croatije u Superkupu...

Liga prvaka, 15. ožujka 1995. godine: Ajax - Hajduk 3-0 (0-0)

Ajax: Van der Sar, Reiziger, Blind, Rijkaard, F. de Boer, Seedorf, George, Kanu, R. de Boer, Litmanen, Overmars, Grim, Silooy, Bogarde, Kluivert, Wooter

Hajduk: Gabrić, Peršon, Praženica, Hibić, Štimac, Vuica, Jurčec, Pralija, Erceg, Asanović, Meštrović, Slavica, Vulić, Bilić, Jozinović, Rapaić