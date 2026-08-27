RAKOW - HAJDUK (19 SATI, HDTV) PLUS+
Hajdučki ulog: Ili će ući u Europu i zaraditi milijune ili idu smjene
RAKOW - HAJDUK Pukštas večeras igra zadnju utakmicu za Hajduk te odlazi u Middlesbrough za pet milijuna eura. Genk, pak, nudi četiri milijuna za Sigura
Neke su utakmice velike zbog protivnika, a neke zbog uloga. Uzvrat Hajduka i Rakowa u Częstochowi (19 sati, HDTV) za ulazak u Konferencijsku lige spada u drugu kategoriju. Prva je utakmica završila 2-2.
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