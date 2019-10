Hajduk 84 dana bez pobjede u gostima, Posavec ipak brani

BURIĆEVI PROBLEMI

Lokomotiva je pokazala da je jedna momčad koja u defenzivnoj organizaciji stoji usko. Kastrati, Budimir, Sammir... To su jake ofenzivne opcije. Imaju brzu tranziciju i to su dokazali protiv Rijeke. Na to moramo paziti. Nećemo im se prilagođavati, mi imamo svoj stil, najavio je Hajdukov trener Damir Burić čiju momčad muče ozljede.

