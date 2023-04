Leko: Imamo mi dosta i svojih muka, ne bavimo se Dinamom

Unatoč sadržajnom tjednu za nama, susret s Istrom trener Hajduka Ivan Leko najavio je kao najvažniji te ponovio kako je njegova momčad koncentrirana isključivo na taj susret. Teško je u to povjerovati, pogotovo nakon kraha Dinama u Kupu i smjene Ante Čačića, što Hajduku ponovno otvara put prema trofejima, no Leko je bio poprilično zatvoren na temu Dinama i utrke za trofejima.



- Da budem iskren, Dinamo nije više dvije, nego jednu planetu ispred nas. Mi imamo dosta svojih problema i bilo bi glupo razmišljati o njima., Po šansama i nogometu mogli su oni biti na +15 bodova od nas. Nisu, ali mi imamo toliko naših briga da se natječemo ne s njima, nego sami sa sobom, da dođemo na naš najveći nivo...

Koliko vas peče onaj poraz 3-0 iz Pule?

- Peče puno, to je bio početak naše loše serije, bilo je bolno, pogotovo što je moglo završiti i na drugi način. Nismo mi bili toliko loši u prvih pola sata, dva gola su nam poništena, primili smo gol iz individualne pogreške... Boli nas, ostali su ožiljci, ali bilo je davno, ovo je nova utakmica, novi momenti...

Kakvu Istru možemo očekivati bez Ante Ercega?

- Oni su dobri, igraju svoje, izgubili smo pet bodova u zadnje dvije utakmice s njima, tradicionalno su nezgodni, igraju svoje, iako su se u Puli adaptirali, igrali su s pet igrača iza i dobili su nas. Možemo pretpostaviti što će oni igrati, a s nama je jednostavno, moramo biti bolji. Kad smo na 200% onda smo dobri, kad malo padnemo u intenzitetu i trci, kad ne pratimo zahtjeve, imamo probleme. Svjesni smo toga i zbog toga i očekujem motiviran, fokusiran i dobar Hajduk.

Je li se Emir Sahiti priključio treninzima?

- Napravio je dva treninga s momčadi, bit će u selekciji, daleko je to od nečega konkretnoga, ali dobro je da se vraća, on nam je bitan, jedino pravo krilo, koji može proći jedna na jedna brzinom, dinamikom i energijom. Nadam se da će se vratiti na zadovoljavajući nivo.

Istra voli loptu u nogama, a opet, ne pobjeđuju ako imaju veliki posjed?

- Brojevi ne lažu, brojevi potvrđuju ono što vidiš prostim okom. Oni vole nadigravanje, posjed, vole graditi igru od golmana, ali u tim ključnim momentima mijenjaju i adaptiraju se. Nas su dobili kad su iz obrane četiri prešli u pet, ubili su nas u tranziciji... Mi možemo pretpostaviti što će oni igrati, moramo imati soluciju za njihove dvije – tri varijante, pratimo sve, pa i te brojke i koristimo ih u anticipaciji kako bi utakmica mogla izgledati.

Šibenik je na sličan način dobio Dinamo kao što je umalo dobio vas?

- Bila je to slična utakmica, Dinamo je mogao povesti 0-3 i bilo bi gotovo. Mi smo vodili 0-3 pa smo se tresli do zadnje minute. Jedna akcija ili gol mijenjaju utakmicu, emociju.... Mi smo dobili zasluženo, Dinamo jučer nije, svaka utakmica ima svoju priču...

"Ne razmišljamo o Koprivnici"

Možete li navijačima za Uskrs darovati tri boda i staviti dodatni pritisak na Dinamo koji igra dan kasnije?

- Više je to pritisak na same sebe. Mi smo u zadnje vrijeme upisali tri pobjede i jedan poraz, imamo borbu sami sa sobom, da budemo bolji, da imamo automatizme, da budemo čvršći u obrani i bolji u napadu. Tražimo taj balans i sutra je bitna utakmica za nas i dobar izazov. Da se testiramo, naš fokus, mirnoću, da pokušamo dobivati utakmice u nizu, što je najteže.

Koliko su igrači fokusirani na Istru, a u srijedu je Slaven Belupo, utakmica koja nosi jednu ruku na trofeju?

- Činjenica je da je to tako, svi navijači Hajduka tako razmišljaju, ali profesionalac mora biti fokusiran samo na svaku sljedeću utakmicu. Koliko si koncentriran i koliko daješ više od sebe, toliko imaš i više šanse. Činjenica je da nam dolazi suparnik koji nas je "izmeo" 3-0 gore, koji je odigrao 2-2 ovdje i naša je jedina šansa da damo 200%, a ako razmišljamo da ćemo to odraditi lagano i onda u Koprivnicu, to nema šanse. Ovo je nama izazov i borba nas samih sa sobom, možemo li još jednu utakmicu odigrati dobro i stabilno, možemo li odgovoriti momentima kad Istra bude bolja. Moramo vidjeti koliko je faza obrane stabilna, koliko napad može zabiti iz prve ili druge šanse... Ponavljam, ovo je borba nas samih sa sobom...

Što je s Dominikom Prpićem, momak je bio osvježenje a sad ga nema već dugo...?

- Peh, momak je odigao baš dobro, bio je iznenađenje, jedina lijeva noga među stoperima koji nudi izlaz iz zadnje linije s loptom, ali ozljeda, bolest, viroza, na žalost nije s nama i naša je želja da se on što prije vrati, ali kad, to nisam siguran....

S čim niste zadovoljni, što vas najviše muči?

- Muči me milijun stvari, kad imaš sliku što bi želio, a vidiš gdje si, treba spustiti kriterije, postati realniji, jednostavniji, i nastojati dobiti svaku sljedeću utakmicu. Mi igramo za pobjede, a ja previše volim nogomet da moja momčad ne bi igrala nogomet. Pravilo svega je da je broj jedan rezultat i mi smo u službi rezultata, u svakoj utakmici tražimo što bolji rezultat.

Kako ste vidjeli utakmicu Barcelona – Real?

- A što ću reći, odmah se nasmijem. To su lijepe utakmice, recimo, kako igra Benzema, kako Luka Modrić navuče igrača i doda Benzemi točno tako da može isprve šutnuti... Benzema zabije tri gola, a jedna Real ovisi o njemu... Navukli ste mi osmjeh na lice jer ja uživam u takvim stvarima.

