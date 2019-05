'Hajduk? Bit će prava fešta, a drago mi je zbog Mile Škorića'

Hajduk mi se čini dobrom momčadi, sigurno će doći 'napaljeni' u Zagreb, a bit će im malo krivo jer nam dolaze na proslavu naslova prvaka, kaže Emir Dilaver standardni branič Dinama, ali i jedan od ljubimaca zagrebačkih navijača

- Vjerujem kako oni jedva čekaju početak nove sezone, kako bi nam vratili za sve, ali mi smo spremni. I danas želimo pokazati kako još nismo glavama na odmoru, kako smo još tu, svi želimo pobijediti Hajduk. Bit će dobra utakmica, neće tu biti puno taktike, očekujem žestoku borbu. Očekujem pravu feštu i našu pobjedu.

Dinamo ima sjajnu sezonu, a koji trenutak vi najviše pamtite?

- Uh, Spartak Trnavu. Kada smo osigurali plasman u europsko proljeće. A čak nisam ni igrao tu utakmicu, zbog problema s rebrima sam ostao na klupi. Ali, to je bio trenutak u kojem osjetite emocije i neki poseban žar, ma to mi je bilo brutala. Nisam dugo u Dinamu, mene je iznenadilo što Dinamo nije 49 godina prezimio u Europi, ma to me šokiralo. I onda taj osjećaj ponosa, kada osjetite koliko su navijači uz vas, to mi je bilo fantastično.

Navijači Dinama brzo su vas prihvatili, danas ste jedan od njihovih ljubimaca...

- Da, hvala Bogu. Mislim kako nisam loš čovjek ovako privatno, haha. Oni koji me znaju, ljudi iz kluba koji su svaki dan sa mnom, znaju kakav sam. Vjerujem kako me lako prihvatiti, u svakom trenutku dajem sve od sebe, pokušavam pomoći ljudima kako god mogu. Drago mi je što su me navijači lijepo prihvatili, što osjećaju kakav sam. To mi pruža veliko zadovoljstvo, ma to mi je i najvažnije. Uz sve te titule i trofeje, uvijek želim da ljudi vide kakav sam kao osoba.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Možete li danas usporediti hrvatsku i poljsku ligu?

- Poljska liga je fizički zahtjevnija, ide se baš jako, nema tamo previše igre i filozofije. U Hrvatskoj ima puno mladih igrača koji su strašno talentirani, ovdje osjetiti kako neki igrači odskaču. Kod njih odmah vidite kako su tehnički dotjerani, kako znaju i razumiju nogomet. To je najveća razlika između hrvatske i poljske lige, baš ta kvaliteta mladih igrača.

Jeste li već pričali s Robertom Prosinečkim oko vašeg nastupa za BiH?

- Ne, nisam. Imao sam kontakt s ljudima iz saveza, a zvao me i Emir Spahić. U kontaktu smo, oni znaju kako sam ja predao papire za dvojno državljanstvo, to je u procesu. Rekli su mi samo da i dalje radim maksimalno, dajem sve od sebe, a ako se sve riješi do sljedeće reprezentativne akcije, sve će biti OK.

A koje igrače (izvan Dinama) u HNL-u najviše cijenite?

- Ima u HNL-u dosta odličnih igrača koji mi se sviđaju, koji odskaču u svojim momčadima. Već sam u prvom dijelu sezone kao takvog izdvojio Atiemwena koji je sada kod nas. To odmah osjetite, ima pravih igrača u Rijeci, u Osijeku je sjajan moj prijatelj Kleinheisler. I tamo rade dobar posao, pa i Gorica ima dobrih igrača. Evo, jako mi je drago što je Mile Škorić dobio pretpoziv za reprezentaciju. Veliki je borac, čak sam za njega glasovao u izboru za najboljeg igrača HNL-a - završio je Dilaver.