Hajduk će navijati za Dinamo, a evo tko stiže na tribinu Kohorte

Dinamo 18. ili Rijeka osmi put? Tko će osvojiti Rabuzinovo sunce, najteži pehar domaćeg nogometa od čak 24,7 kilograma, visok 76,5 centimetara, širok 27,5 centimetara? Odlučit će jedna utakmica nakon dvije (neuspjele) godine eksperimentiranja s dvije, na najmodernijem hrvatskom stadionu, osječkoj Opus Areni, 13. svibnja.

Rijeka je trijumfom nad lanjskim finalistom Slavenom (2-0) izborila priliku braniti trofej, a pritom će i srušiti rekord po broju utakmica u jednoj sezoni. Prije 12 godina, kad su pod Matjažom Kekom prvi put izborili grupnu fazu nekog europskog natjecanja i oprostili se u skupini Europske lige, odigrali su 56 službenih utakmica, a sad će, nakon ispadanja u osmini finala Konferencijske lige i prolaska u završnicu Kupa, odigrati jednu više. Njihov protivnik u toj utakmici Dinamo će ostati apsolutni rekorder po tom kriteriju s 58 utakmica iz sezone 2023/24.

Imaju se i "modri" čime pohvaliti nakon polufinala i efikasne predstave kod Gorice 6-3. Nitko, naime, nije zabio toliko golova u gostima u polufinalu Kupa, a devet golova na jednom polufinalu nije palo nikad ni blizu, najviše dosad bilo je šest, u pet navrata. Ovaj će put maksimirski "modri", koji su osvojili jedan Kup u zadnje četiri sezone i dva u zadnjih sedam (u tom razdoblju Rijeka je osvojila tri), vrlo vjerojatno imati i podršku najvećeg rivala iz Splita. Barem onu neslužbenu.

Naime, ako Rijeka obrani Kup, ona će izboriti plasman u kvalifikacije Europske lige (od prvoga pretkola), time i dodatnu šansu da se domogne europske jeseni. Ako to bude Dinamo, pod pretpostavkom da zadrži bodovnu zalihu na vrhu HNL-a, time će u Europsku ligu pogurati Hajduk. A Rijeka bi, završi li na trećem ili četvrtom mjestu, startala iz drugog pretkola Konferencijske lige. Velika razlika.

Rijeka je besprijekorna u finalima Kupa na neutralnom terenu, svladala je Dinamo u Varaždinu 2017. i Puli 2019., kao i Lokomotivu u Šibeniku 2020., a 2022. je na Poljudu izgubila od Hajduka. "Modri" su protiv Riječana, pak, slavio u zadnjem međusobnom finalu Kupa na dvije utakmice 2024.

Opus Arena s 13.005 mjesta na 36. obljetnicu neodigrane utakmice Dinama i Crvene zvezde bit će kulisa nogometnog spektakla. Oba bi kluba trebala dobiti oko 30 posto kapaciteta stadiona, odnosno nešto manje od 4000 ulaznica, a ostatak bi trebao distribuirati HNS, koji će idućih dana obaviti i sastanak s predstavnicima klubova i definirati sve detalje, pa tako i cijene ulaznica, koje su prije tri godine iznosile 20 eura za navijačke tribine i 25 eura za glavnu.

Prema neslužbenim informacijama, Bad Blue Boysi bit će smješteni na južnoj tribini, domu Kohorte, dok će Armada na sjever koji je na utakmicama Osijeka rezerviran za goste. Vlasnik TV prava Hrvatski telekom bi, nakon polufinala, i finale trebao besplatno ponuditi svim gledateljima na svojim platformama, što će biti dodatan začin u danu koji bi trebao biti nogometni praznik. 