BIVŠI HAJDUKOVAC ZA 24SATA PLUS+

'Hajduk će se u Thunu osjećati kao doma! Puno je bolji od njih, a Šotičeka često savjetujem...'

Piše Tomislav Gabelić,

Damir Maričić (67) bivši je igrač Hajduka i Dinama koji već godinama radi kao trener u Švicarskoj pa vrlo dobro poznaje momčad Thuna, koji u četvrtak dočekuje "bile": 'Ozlijedio im se najbolji igrač, a umjetna trava neće biti problem...'