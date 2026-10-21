'Hajduk će se u Thunu osjećati kao doma! Puno je bolji od njih, a Šotičeka često savjetujem...'
Damir Maričić (67) bivši je igrač Hajduka i Dinama koji već godinama radi kao trener u Švicarskoj pa vrlo dobro poznaje momčad Thuna, koji u četvrtak dočekuje "bile": 'Ozlijedio im se najbolji igrač, a umjetna trava neće biti problem...'
Iako je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća igrao za vrlo jake momčadi Hajduka, Zagreba i Dinama, Damir Maričić (67) nekako je ostao izvan fokusa ljubitelja nogometa u Hrvatskoj. Vjerojatan je razlog to što je ovaj rođeni Puležan tih i samozatajan čovjek te što već desetljećima živi u Švicarskoj. No ponekad se nogometni putevi tako isprepletu da švicarski prvak Thun u istoj sezoni zaigra protiv Dinama i Hajduka.