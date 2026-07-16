Hajduk će u Žilini imati veliku podršku navijača! Evo u kojem bi sastavu 'bili' mogli zaigrati

Hajduk večeras od 20.30 sati u Žilini igra uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. Momčad Gonzala Garcije iz prvog susreta nosi prednost od 2-0, ali i saznanje da je jači suparnik i po svemu favorit za prolaz u nastavak natjecanja, u kojem bi ih potom čekao ogled s ciparskim Pafosom. No opreza nikad dosta, kad su Hajduk i Europa u pitanju, ne treba ići daleko u povijest da bismo se uvjerili koliko uzvratni susreti mogu biti kobni, bez obzira na to koliko je povoljan rezultat iz prve utakmice...