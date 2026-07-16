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Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
ŽILINA - HAJDUK (20.30) PLUS+

Hajduk će u Žilini imati veliku podršku navijača! Evo u kojem bi sastavu 'bili' mogli zaigrati

Piše Tomislav Gabelić,

Nakon dojmljive poljudske partije, Splićani danas u Žilini brane prednost od 2-0 u uzvratnoj utakmici 1. pretkola Europske lige. Garcia je dvojac ostavio u Splitu, upitan je Brazilac Dalisson koji je zakasnio na trening...

Hajduk večeras od 20.30 sati u Žilini igra uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. Momčad Gonzala Garcije iz prvog susreta nosi prednost od 2-0, ali i saznanje da je jači suparnik i po svemu favorit za prolaz u nastavak natjecanja, u kojem bi ih potom čekao ogled s ciparskim Pafosom. No opreza nikad dosta, kad su Hajduk i Europa u pitanju, ne treba ići daleko u povijest da bismo se uvjerili koliko uzvratni susreti mogu biti kobni, bez obzira na to koliko je povoljan rezultat iz prve utakmice...

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