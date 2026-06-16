Hajduk danas doznaje prvog protivnika u Europi: Moguć je i put u Srbiju. Tu su i stari znanci

Žilina (Slovačka), Vojvodina (Srbija), Universitatea Cluj (Rumunjska), Aluminij (Slovenija), Derry City (Irska) ili Vestri (Island). Jedan od ovih klubova bit će prvi protivnik Hajduka u Europi, danas je na rasporedu ždrijeb prvog pretkola Europske lige u kojem Hajduk ima status nositelja...

'Bijeli' su jučer, u ponedjeljak 15. lipnja, krenuli s pripremama za novu sezonu, ali na prvu prozivku stiglo je tek 17 igrača, od toga trojica golmana, kadar je tanak, novi sportski direktor Robert Graf ima pune ruke posla, Gonzalu Garciji hitno su potrebna pojačanja.

Hajdukovci će prvi tjedan priprema provesti u Splitu, a onda sele na Bled, svoju standardnu ljetnu bazu, gdje će se zadržati do 1. srpnja. Odigrat će tri prijateljske utakmice, protiv Škendije (23. lipnja), Čerkasija (27. lipnja) i Celja (1. srpnja), što će im ujedno biti i generalna proba pred prvu utakmicu u sezoni koju će odigrati 9. srpnja u 1. kolu Europske lige.

Uzvratna utakmica 1. pretkola Europske lige je 16. srpnja.

Hajduka dugo nema u Europi, zadnji put skupine europskog natjecanja na Poljudu igrale su se još u sezoni 2010/2011, svi još pamte onaj gol Ante Vukušića za pobjedu protiv Anderlechta, jedinu koju je Hajduk ostvario te sezone u grupama, ostalih pet utakmica upisani su porazi...

Među potencijalnim protivnicima je i slovačka Žilina, s kojom se Hajduk, iako su neki pojedinci u klubu bili poveselili ždrijebu, nije baš dobro proveo te 2009. godine...

Od mogućih protivnika u 1. pretkolu kao najpovoljniji se nameće islandski Vestri. klub koji je ispao u 2. islandsku ligu, ali je plasman izborio osvajanjem islandskog Kupa. Ova momčad iz Ísafjördura sa samog sjeverozapada Islanda vrijedi manje od 1,5 milijuna eura.

Ali naučeni Hajdukovim nastupima u Europi, 'bijeli' svakako ne smiju nikog, pa ni ako to bude Vestri, podcjenjivati.

Ždrijeb je na rasporedu od 17 sati.

Hajduk ove sezone ima i 'padobran', ako ispadne iz Europske lige 'seli' u pretkola Konferencijske lige.