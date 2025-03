Hajduk dobio ogromnu kaznu za arsenal pirotehnike i uvredljivo skandiranje Torcide na Rujevici

Jadranski smo derbi gledali u 26. kolu HNL-a na Rujevici, a domaća je Rijeka s 3-0 slavila protiv Hajduka. Utakmica se 'igrala' i na tribinama, a na kraju je sve završilo kaznama za klubove koje su im priuštile Armada i Torcida.

U ovom su kolu mnogo manju kaznu dobili još Šibenik i Dinamo. Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer donio je odluke o kaznama, a prenosimo ih u cijelosti.

HNK RIJEKA se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 26. kola Rijeka - Hajduk domaći navijači (Armada), smješteni na sjevernoj tribini, u 21. minuti zapalili šest baklji te bacili tri rasprskavajuće petarde u prostor ispred zaštitne ograde sjeverne tribine, u 23. minuti bacili dvije rasprskavajuće petarde u prostor ispred zaštitne ograde sjeverne tribine, u 35. minuti zapalili jednu baklju, od 60. do 63. minute zapalili dvadeset i dvije baklje te je zbog gustog dima sudac zaustavio igru u trajanju od tri minute, dok su gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnoj ograđenoj gostujućoj tribini, u 19. minuti zapalili jednu baklju, u 47., 52., 57. i 63. minuti zapalili po jednu baklju, od 76. do 81. minute ispalili trideset i sedam signalnih raketa na središnji i sjeverni dio terena za igru te zapalili deset baklji zbog čega je sudac utakmice u 77. minuti zaustavio igru u trajanju od tri minute, u 86. minuti zapalili su jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 15.000 eura.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kažnjava se i zato što su domaći navijači (Armada), smješteni na sjevernoj tribini, u 6., 57. i 77. minuti uzvikivali “Ubij, ubij, ubij tovara“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 6.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 20.000 eura.

HNK HAJDUK se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 26. kola Rijeka - Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnoj ograđenoj gostujućoj tribini, u 19. minuti zapalili jednu baklju, u 47., 52., 57. i 63. minuti zapalili po jednu baklju kojima su oštetili zaštitnu mrežu ispred južne gostujuće tribine, od 76. do 81. minute ispalili trideset i sedam signalnih raketa na središnji i sjeverni dio terena za igru te zapalili deset baklji zbog čega je sudac utakmice u 77. minuti zaustavio igru u trajanju od tri minute, u 86. minuti zapalili su jednu baklju. Nakon završetka utakmice utvrđeno je da je na južnoj tribini, gdje su bili smješteni gostujući navijači, oštećeno šesnaest sjedalica te zapaljena i oštećena zaštitna mreža ispred iste tribine, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 30.000 eura.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Torcida) od 65. do 70. minute skandirali “Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba. Od Vežice do Lovrana sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića“, a od 71. do 75. minute skandirali “Turci, Romi i manjine kada se skupe, kod Armade najjače su grupe, Cigani to su s Kvarnera pravi, Armada Rijeka i svi talibani, Cigani s Kvarnera“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 10.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 38.000 eura.

HNK ŠIBENIK se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 26. kola Šibenik - Istra 1961 domaći navijači (Funcuti) od 12. do 46. minute aktivirali tri petarde, u 67. minuti aktivirali četiri topovska udara, zapalili četiri baklje, dvije bljeskalice i dvije petarde koje su bacili u teren, u 87. minuti zapalili dvije dimne kutije i tri baklje koje su bačene u teren za igru te je došlo do prekida utakmice u trajanju od 30 sekundi, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.700 eura.

GNK DINAMO se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 26. kola Dinamo - Lokomotiva pripadnici domaće navijačke skupine (BBB), smješteni na sjevernoj tribini, u 15., 18. i 24. minuti zapalili po jednu baklju, u 36. minuti jednu bljeskalicu, u 49. i 62. minuti po jednu baklju, te u 74. minuti petnaest baklji i četiri dimne kutije, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 3.100 eura.