Hajduk dobiva drugu momčad, na klupu sjeda poznato ime...

Hajduk će od iduće sezone imati drugu momčad koja će nastupati u 3. NL Jug, odnosno četvrtom rangu natjecanja. Trener momčadi bit će donedavni trener Dugopolja, Hari Vukas. On je već ranije bio u Hajduku u omladinskom pogonu, a bio je i u stožeru Igora Tudora za vrijeme njegovog boravka na Poljudu.

Druga momčad služila bi kao prilagodba za prelazak juniora u seniorski nogomet te prilika za dodatan razvoj, a upravo Hajduk u Vukasu vidi čovjeka koji bi svojim iskustvom donio najviše u ovom projektu. Vukasov zadatak bio bi ubrzavanje tog procesa prilagodbe kako bi talentirani igrači što prije bili spremni konkurirati za prvu momčad.

Vukas je uz Tudora surađivao i s Burakom Yilmazom te je bio član stručnih stožera u velikim klubovima kao što su Marseille, Galatasaray, Bešiktaš i Udinese. Samostalno je kratko vodio prvu momčad Hajduka i Zrinjski, a kalio se i po nižim ligama te je bio trener Zagore, Dinare te Dugopolja, s kojim se rastao usred prošle sezone.