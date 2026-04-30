ZA POMOĆNI TEREN

Hajduk dobiva novi travnjak, a platit će Grad Split. Evo koliko

Piše Josip Tolić,
Gradonačelnik Tomislav Šuta pokrenuo je proceduru za novi travnjak na pomoćnom terenu Poljuda kojega dijele mnogi Hajdukovi uzrasti, ubrzo bi trebao pasti i potpis

Admiral

Hajduk je potvrdio novog sportskog direktora Roberta Grafa, a do nove sezone trebao bi dobiti i novi travnjak. U pitanju je onaj na pomoćnom terenu Poljuda, a investitor je Grad Split po odobrenju gradonačelnika Tomislava Šute. Posao stoji 269.452 eura s PDV-om.

Infrastruktura za treninge je rak-rana Hajduka. Seniori, Akademija Luka Kaliterna i ŽNK Hajduk dijele svega dva pomoćna terena, od kojih je jedan s umjetnom travom, i prošle je sezone tadašnji trener Gennaro Gattuso u više navrata apelirao da se taj problem riješi, da bez novih terena klub ne može napredovati. U međuvremenu se zakotrljala priča o gradnji novog kampa na golf-terenima u Stobreču, ali zasad je sve samo na najavama.

Grad Split proveo je javnu nabavu uz procjenu troškova na 345.000 eura. Od tri pristigle ponude dvije su bile iz Zagreba, a jedna iz Splita, koju su na koncu i odabrali. Riječ je o tvrtki Jadro d.d. koja je ponudila cijenu od 215.562,02 eura bez PDV-a. Prije konačnog potpisa ugovora mora proći rok od deset dana za eventualne žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

