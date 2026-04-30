Hajduk dobiva novi travnjak, a platit će Grad Split. Evo koliko

Hajduk je potvrdio novog sportskog direktora Roberta Grafa, a do nove sezone trebao bi dobiti i novi travnjak. U pitanju je onaj na pomoćnom terenu Poljuda, a investitor je Grad Split po odobrenju gradonačelnika Tomislava Šute. Posao stoji 269.452 eura s PDV-om.

Infrastruktura za treninge je rak-rana Hajduka. Seniori, Akademija Luka Kaliterna i ŽNK Hajduk dijele svega dva pomoćna terena, od kojih je jedan s umjetnom travom, i prošle je sezone tadašnji trener Gennaro Gattuso u više navrata apelirao da se taj problem riješi, da bez novih terena klub ne može napredovati. U međuvremenu se zakotrljala priča o gradnji novog kampa na golf-terenima u Stobreču, ali zasad je sve samo na najavama.

Grad Split proveo je javnu nabavu uz procjenu troškova na 345.000 eura. Od tri pristigle ponude dvije su bile iz Zagreba, a jedna iz Splita, koju su na koncu i odabrali. Riječ je o tvrtki Jadro d.d. koja je ponudila cijenu od 215.562,02 eura bez PDV-a. Prije konačnog potpisa ugovora mora proći rok od deset dana za eventualne žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.