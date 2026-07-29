Hajduk doveo veliko pojačanje: Mladi 'vatreni' stigao u Split!

Hajduk je dobio novo pojačanje! Splitski klub dogovorio je s dolazak mladog hrvatskog reprezentativca Marina Šotičeka (21) iz Basela, koji će na Poljudu provesti sezonu na posudbi, uz mogućnost otkupa ugovora. Hrvatski nogometaš već je stavio potpis na ugovor s 'bijelima', službeno je objavio klub.

Za Šotičeka je bila zainteresirana i Rijeka, a najbliži je bio poljskom Widzewu iz Lodza. Ipak, Hajduk je reagirao i doveo ga na Poljud. Šotiček je rođen 18. rujna 2004. godine u slovenskom Novom Mestu, a nogometni put započeo je u školama nogometa Zrinskog iz Ozlja i Vinogradara iz Mladine. Nakon toga njegov razvoj nastavljen je u akademiji Lokomotive, kojoj se priključio 2016. godine.

Foto: HNK Hajduk

Za Lokomotivu je ukupno upisao 46 nastupa, pritom postigavši devet pogodaka i dodavši jednu asistenciju. Njegove igre privukle su pozornost Basela, koji ga je u ljeto 2024. godine doveo u svoje redove. U dvije sezone provedene u Švicarskoj Šotiček je nastupio 69 puta, zabio sedam pogodaka i dodao četiri asistencije. Istovremeno je postao i standardni član hrvatske U-21 reprezentacije, za koju je odigrao 20 utakmica te se tri puta zabijao.

- Zadovoljstvo nam je što se Marin odlučio priključiti Hajduku. Jačanje krilnih pozicija bio je jedan od naših prioriteta u ovom prijelaznom roku, a vjerujemo da je Marin profil igrača kakvog tražimo. Eksplozivan je, snažan i jako dobar u situacijama "jedan na jedan". Posjeduje brzinu s kojom lako može napadati prostore iza obrambene linije, svojoj momčadi daje napadački doprinos kroz pressing, ali također sudjeluje u obrambenim zadaćama. Iako je još uvijek vrlo mlad, već je stekao vrijedno iskustvo igrajući za Lokomotivu i Basel, dok njegov status u hrvatskoj U-21 reprezentaciji dokazuje trenutnu kvalitetu, ali i budući potencijal. Uvjereni smo da se njegove karakteristike uklapaju u naš stil igre te da će obogatiti konkurenciju i donijeti kvalitetu našoj napadačkoj liniji. Želimo mu dobrodošlicu u Hajduk i veselimo se što ćemo biti potpora njegovom razvoju - rekao je Graf.

Novi Hajdukov igrač nije skrivao zadovoljstvo nakon dolaska u Split.

- Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati ekipu i čim prije krenuti s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli. Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim svaku utakmicu dati sve od sebe, radit maksimalno da ekipa pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje - poručio je Šotiček.