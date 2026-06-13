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SLUČAJAN SUSRET

Hajduk ga je otpisao, sreli smo ga u Madridu. Evo što Šarlija kaže o budućnosti na Poljudu

Piše Tomislav Gabelić,
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Hajduk ga je otpisao, sreli smo ga u Madridu. Evo što Šarlija kaže o budućnosti na Poljudu
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dok smo na aerodromu u Madridu čekali let za Dallas, s mislima usmjerenim prema Svjetskom prvenstvu, gdje će Hrvatska 17. lipnja igrati u prvom kolu protiv Engleske, slučajno smo se susreli sa Zvonimirom Šarlijom

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Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni su potražiti nove prilike u drugim sredinama, objavio je Hajduk prije dva tjedna i šokirao svoje navijače. Igrači polako privode kraju godišnji odmor jer u ponedjeljak kreću pripreme za novu sezonu.

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Na prozivci bi se trebao pojaviti i prozvani trojac, no čisto iz protokolarnih razloga jer ih ugovor i dalje veže s klubom, ali jasno je da za njih nema budućnosti na Poljudu, što su i Splićani jasno iskomunicirali s javnošću na pomalo atipičan način.

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Split: Susret HNK Hajduk i NK Varaždin u 15. kolu Prve HNK | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dok smo na aerodromu u Madridu čekali let za Dallas, s mislima usmjerenim prema Svjetskom prvenstvu, gdje će Hrvatska 17. lipnja igrati u prvom kolu protiv Engleske, slučajno smo se susreli s jednim od trojice "prognanih". Stoper Zvonimir Šarlija (29) čekao je let za Split.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Sretan put i da ostanete što dulje u Americi - poručio nam je igrač Hajduka.

Naravno, nismo mogli ne spomenuti temu njegova statusa u splitskom klubu. Pa nas je zanimalo je li se nešto promijenilo po tom pitanju.

- Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija - poručio nam je diplomatski Zvonimir Šarlija i pozdravio nas.

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