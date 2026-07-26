Hajduk ga zimus prodao za pet milijuna, a sad će na posudbu

Udinese bi ovog ljeta mogao poslati Branimira Mlačića na posudbu u Watford kako bi 19-godišnji hrvatski stoper dobio više prostora za igru i nastavio razvoj. Talijanski klub suočen je s velikom konkurencijom u posljednjoj liniji jer očekivani odlasci Oumara Soleta i Thomasa Kristensena zasad nisu ostvareni.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Trener Kosta Runjaić trenutačno na raspolaganju ima čak osmoricu stopera, zbog čega će klub vjerojatno morati smanjiti broj igrača u obrani. Iako bi zadržavanje Soleta i Kristensena povećalo kvalitetu i širinu kadra, ujedno bi dodatno otežalo put do minutaže mlađim braničima poput Mlačića.

Foto: Ettore Griffoni/EPA

Mlačić je u Udinese stigao prošle zime iz Hajduka u transferu vrijednom 4,5 milijuna eura te je potpisao ugovor do ljeta 2031. godine. U klubu ga smatraju jednim od važnijih projekata za budućnost, a potencijalna posudba u Watford, koji je također u vlasništvu obitelji Pozzo, trebala bi mu omogućiti redovite nastupe i ubrzati njegov razvoj.

Za klub iz Udina odigrao je sedam utakmica prošle sezone. Klub je završio 10. na ljestvici Serie A s 50 bodova u 38 odigranih susreta.