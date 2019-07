Hajduk i Benfica na sastanku su dogovorili prijateljski susret

Dugo najavljivana suradnja između Benfice i Hajduka mogla bi se uskoro formalizirati, a dva kluba u srpnju iduće godine trebala bi na Poljudu odigrati i prijateljsku utakmicu. Hajduk i Benfica veže prijateljstvo navijačkih skupina Torcide i No Name Boysa iz vremena kada su dva kluba igrala u Ligi prvaka, a sada će suradnju pokušati formalizirati i klubovi i to na način da će Hajduk pokušati kopirati najbolje iz modela upravljanja klubom koji vrlo uspješno provodi klub iz Lisabona.

Hajduk su na sastanku predstavljali predsjednik Uprave HNK Hajduk Marin Brbić i dopredsjednik Lukša Jakobušić, a s predstavnikom Benfice razgovarali su o izgradnji kampa, suradnji na razini Akademije, otvaranju muzeja, odnosno o temama koje se u širem kontekstu odnose na marketing.

Dogovoren je i idući sastanak na koji će u rujnu u Lisabon ići predstavnici Hajduka, a dogovoreno je i odigravanje prijateljske utakmice između Benfice i Hajduka početkom srpnja 2020. godine, a točan termin i ostali detalji bit će definirani krajem svibnja iduće godine, po završetku prvenstva kad će biti poznati europski izazovi klubova za nadolazeću sezonu.