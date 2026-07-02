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PROTIV ŽILINE

Hajduk ide u prvi europski boj, evo koliko koštaju ulaznice...

Piše Jakov Drobnjak,
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Hajduk ide u prvi europski boj, evo koliko koštaju ulaznice...
Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Hajduk će 9. srpnja dočekati slovačku Žilinu u prvom pretkolu Europske lige na Poljudu. Splitski klub objavio je cijene pojedinačnih ulaznica, a kreću se od 30 do 80 eura

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Hajduk će novu natjecateljsku sezonu otvoriti europskim ogledom protiv slovačke Žiline. Prva utakmica prvog pretkola Europske lige igra se u četvrtak, 9. srpnja, od 20 sati na Poljudu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije, 16. srpnja, u Slovačkoj.

Uoči tog susreta splitski klub objavio je cijene ulaznica. Najjeftinija ulaznica, za sjevernu tribinu, stoji 30 eura (koliko i Jug), dok je za mjesto na Zapadu Premium potrebno izdvojiti 80 eura. Istok je 40 eura, a zapad 55 eura. Karte za djecu su upola jeftinije, osim za sjevernu tribinu za koju se ne prodaju dječje verzije. Ulaznice će biti dostupne putem interneta, u Odjelu za članstvo na Poljudu te u Hajdukovim fan shopovima.

Foto: HNK Hajduk

Prodaja počinje u petak, 3. srpnja, u 10 sati. Do dana odigravanja utakmice pravo prvokupa imaju isključivo članovi Hajduka s aktivnim članstvom, a eventualne preostale ulaznice nakon toga bit će puštene u slobodnu prodaju. Ako karata bude i na dan utakmice, moći će se kupiti i na blagajnama oko Poljuda, koje bi trebale biti otvorene od 15 sati.

Za ovu utakmicu vrijede i godišnje ulaznice. Hajduk ove sezone ima 30 posto manje pretplatnika koji su obnovili svoju godišnju kartu. Ukupno 8652 pretplatnika iskoristilo je mogućnost obnove svoje prošlosezonske pretplate u protekla dva tjedna, a razlog manje prodaje je i cijena godišnje karte koja je skočila sa 220 na 286 eura za Istok, a za Zapad 264 eura na 343. 

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