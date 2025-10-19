Obavijesti

Hajduk izdominirao Istru, Garcia prekinuo niz koji je i započeo, a Šego je najbolja 'lažna devetka'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Hajduk izdominirao Istru, Garcia prekinuo niz koji je i započeo, a Šego je najbolja 'lažna devetka'
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

ISTRA - HAJDUK 0-3 Hajduk je stigao do dodatne doze samopouzdanja uoči nastavka serije gostujućih utakmica. Garcia je prekinuo niz od 16 uzastopnih domaćih utakmica Istre bez poraza

Svakom nizu jednom dođe kraj, pa je tako došao kraju i niz nepobjedivosti Istre na Aldo Drosini koji je trajao još od studenoga prošle godine, kada je slavio Slaven Belupo. Niz je okončao Hajduk pobjedom 0-3, odnosno njihov trener Gonzalo Garcia, što je još i zanimljivije jer je upravo Garcia na klupi Istre taj niz i započeo i dobrim dijelom odradio. Večeras je Hajduk izdominirao Istru koja je bila podređena od prve do zadnje minute utakmice. 

