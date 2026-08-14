Hajduk je na čelu HNL-a! 'Bili' su po jednom segmentu bolji od Varaždina, Dinama i Rijeke...

Hrvatski klupski nogomet već dugo nije imao ovako dobar europski početak. Čak tri hrvatska predstavnika stigla su do play-offa europskih natjecanja, što se posljednji put dogodilo još 2017. godine. Dinamo je izborio završno pretkolo Lige prvaka, dok su Hajduk i Rijeka isto ostvarili u Konferencijskoj ligi.

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Posebno dobar učinak hrvatskih klubova vidi se kroz broj pobjeda. Dinamo i Rijeka dosad su ostvarili po tri, Hajduk je upisao čak četiri, a Varaždin je prije ispadanja svladao Jablonec. Ukupno su tako hrvatski predstavnici u kvalifikacijama stigli do 11 pobjeda, čime su se svrstali među najuspješnije zemlje u Europi. Više ih trenutačno ima samo Latvija, čiji su klubovi također 11 puta slavili.

🇱🇻 Latvia still with the highest number of wins of all nations this summer!



🇭🇷 Croatia and 🇦🇿 Azerbaijan one win short. pic.twitter.com/eFDbOVLRRz — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026

Varaždin je u međuvremenu završio svoj europski put nakon drugog pretkola Konferencijske lige, ali je i njegov učinak bio važan za Hrvatsku. Pobjeda protiv češkog Jabloneca donijela je vrijedne bodove u borbi za što bolji nacionalni koeficijent.

A upravo je i po tom kriteriju Hrvatska pri samom vrhu. U dosadašnjih 16 utakmica hrvatski su klubovi osvojili 75 posto mogućih bodova. U tom segmentu uspješnija je zasad samo Turska, čiji predstavnici imaju učinak od 80 posto.

🇹🇷 Türkiye leads the table with 80% of coeff points won in matches played (7-2-1).



🇭🇷🇦🇹🇵🇹 follow with 75%.



After 🇧🇪 Union SG's defeat at 🇳🇴 Bodø/Glimt, there are no unbeaten nations* any more.



*of those that played matches pic.twitter.com/LFPvcV5oPw — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026

Hajduk se pritom posebno istaknuo. Splićani su u Europi već četiri puta slavili i trenutačno dijele drugo mjesto po broju pobjeda s nekoliko klubova, među kojima su Bešiktaš, Partizan, Rapid i Ferencvaroš. Ispred njih je samo azerbajdžanski Sabah s jednom pobjedom više.

Splićani su godinama čekali na europski iskorak koji bi pomogao i hrvatskom koeficijentu, a sada su napokon uhvatili pravi ritam. Nakon Dinama i Rijeke, Hajduk je počeo redovito donositi bodove koji su važni za cijeli hrvatski nogomet.

For the first time in 9 years, Croatia 🇭🇷 managed to enter more than 2 teams into the Playoff round of UEFA competitions.



🔵 🇭🇷 Dinamo v Viking 🇳🇴

🟢 🇭🇷 Hajduk v Rakow 🇵🇱

🟢 🇭🇷 Rijeka v Midtjylland 🇩🇰 pic.twitter.com/z1lQNb8jVW — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 13, 2026

Novi izazovi stižu već sljedećeg tjedna. Dinamo će u play-offu Lige prvaka odmjeriti snage s norveškim Vikingom, dok Hajduk i Rijeka u završnom pretkolu Konferencijske lige čekaju poljski Rakow i danski Midtjylland. Hrvatska tako ima još tri prilike za nastavak odličnog europskog niza i popravak europskog koeficijenta.