Obavijesti

Sport

Komentari 6
U EUROPI

Hajduk je na čelu HNL-a! 'Bili' su po jednom segmentu bolji od Varaždina, Dinama i Rijeke...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Hajduk je na čelu HNL-a! 'Bili' su po jednom segmentu bolji od Varaždina, Dinama i Rijeke...
Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski klubovi su ostvarili odlične rezultate u Europi: Dinamo, Hajduk i Rijeka su u play-offu, a Hajduk predvodi hrvatske klubove s čak četiri pobjede

Admiral

Hrvatski klupski nogomet već dugo nije imao ovako dobar europski početak. Čak tri hrvatska predstavnika stigla su do play-offa europskih natjecanja, što se posljednji put dogodilo još 2017. godine. Dinamo je izborio završno pretkolo Lige prvaka, dok su Hajduk i Rijeka isto ostvarili u Konferencijskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Atmosfera na Poljudu VIDEO
Atmosfera na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Posebno dobar učinak hrvatskih klubova vidi se kroz broj pobjeda. Dinamo i Rijeka dosad su ostvarili po tri, Hajduk je upisao čak četiri, a Varaždin je prije ispadanja svladao Jablonec. Ukupno su tako hrvatski predstavnici u kvalifikacijama stigli do 11 pobjeda, čime su se svrstali među najuspješnije zemlje u Europi. Više ih trenutačno ima samo Latvija, čiji su klubovi također 11 puta slavili.

Varaždin je u međuvremenu završio svoj europski put nakon drugog pretkola Konferencijske lige, ali je i njegov učinak bio važan za Hrvatsku. Pobjeda protiv češkog Jabloneca donijela je vrijedne bodove u borbi za što bolji nacionalni koeficijent.

A upravo je i po tom kriteriju Hrvatska pri samom vrhu. U dosadašnjih 16 utakmica hrvatski su klubovi osvojili 75 posto mogućih bodova. U tom segmentu uspješnija je zasad samo Turska, čiji predstavnici imaju učinak od 80 posto.

Hajduk se pritom posebno istaknuo. Splićani su u Europi već četiri puta slavili i trenutačno dijele drugo mjesto po broju pobjeda s nekoliko klubova, među kojima su Bešiktaš, Partizan, Rapid i Ferencvaroš. Ispred njih je samo azerbajdžanski Sabah s jednom pobjedom više.

Splićani su godinama čekali na europski iskorak koji bi pomogao i hrvatskom koeficijentu, a sada su napokon uhvatili pravi ritam. Nakon Dinama i Rijeke, Hajduk je počeo redovito donositi bodove koji su važni za cijeli hrvatski nogomet.

Novi izazovi stižu već sljedećeg tjedna. Dinamo će u play-offu Lige prvaka odmjeriti snage s norveškim Vikingom, dok Hajduk i Rijeka u završnom pretkolu Konferencijske lige čekaju poljski Rakow i danski Midtjylland. Hrvatska tako ima još tri prilike za nastavak odličnog europskog niza i popravak europskog koeficijenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a u megatransferu napušta Barcu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a u megatransferu napušta Barcu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se 2024. godine i ekspresno donijela rast gledanosti
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026