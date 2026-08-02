VARAŽDIN - HAJDUK 2-1 Dok se vodstvo kluba bavi svime osim onoga bitnoga, a to su igrači, momčad i rezultat, Hajduk je jako loše startao u sezonu i na tri gostovanja izgubio tri puta te primio osam golova...
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Hajduk je nespreman, neuigran. Ali to nikome nije opravdanje
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U dvoboju momčadi s europskim ranama Varaždin je bio uspješniji i na domaćem travnjaku slavio protiv Hajduka 2-1. Varaždinci su pobjedom i s tri boda barem malo zaliječili europske rane a Hajduku nanijeli novi bolan udarac i ostavili gomilu upitnika...Na uzorku od pet utakmica može se izvući zaključak da Hajduk nije ušao u sezonu spreman, da se momčad tek slaže i uigrava, ali to može biti samo konstatacija, nikako opravdanje, pogotovo što smo sličan scenarij gledali i u prošloj, ali i u prošlim sezonama.
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