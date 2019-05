'Hajduk je oštećen! Dinamo je zabio drugi i treći gol iz zaleđa'

Derbi Dinama i Hajduka (3-1) ni ovaj put nije mogao proći bez spominjanja sudačkih pogrešaka, ali ovom prigodom je to bilo opravdano. Dinamo je zabio Splićanima dva gola iz zaleđa, a to je potvrdio i HRT-ov sudački stručnjak Mario Strahonja u emisiji Stadion.

Arijan Ademi asistirao je Gavranoviću za drugi gol, a Švicarac je bio u zaleđu. On se nalazio na dva metra od golmana Hajduka i bilo je vidljivo zaleđe.

- Ovdje je Gavranovićeva noga na liniji i radi se o minimalnom zaleđu. Ovo je pomoćni sudac trebao vidjeti, u derbijima moramo očekivati i imati odlične suce. Ovo pomoćni sudac na derbiju mora vidjeti i koristiti linije na terenu kao pomoć.

Druga situacija odnosi se na treći gol modrih. Gavranović je dobio loptu na desnoj strani, no propustio ju je Ademiju, ali je bio u zaleđu i utjecao je na igru.

- Igrač Hajduka ne vidi pomoćnog suca i nema spoznaje da se Gavranović nalazi u zaleđu koji se sa svojim kretnjama aktivira i utječe na obrambenog igrača i samim time ga stavlja u nekomfornu zonu da bolje reagira prema Ademiju. Tu je sasvim jasno da se radi o zaleđu. Ako imate ovakvu situaciju u kojoj pomoćni sudac nije siguran je li igrač dirao loptu, on ne smije svirati zaleđe, već treba napraviti komunikaciju s glavnim sucem je li dirao ili nije. I onda će shvatiti je li bilo zaleđe. Sudac je nakon nekoliko trenutaka dogovora odlučio priznati gol i pogriješio je - rekao je Strahonja.

Pred kraj susreta Hajduk je tražio penal nakon što je lopta pogodila u ruku Theophilea Catherinea, no tu je, prema Strahonji, Bebek bio u pravu.

- Ovo je polustav obrambenog igrača čija ruka se nalazi u prirodnoj poziciji, udaljenost nije velika i ova ruka nije kažnjiva. Uvjeren je bio i jako dobro postavljen, dobro je prepoznao situaciju. On ima pravo na prirodni položaj ruke, on je napravio rotaciju i pokušao maknuti ruku. Lopta je pogodila ruku i to nas je malo obmanulo, ali tu nema penala - rekao je Strahonja.

Ovakve situacije će suci u idućim sezonama sigurno lakše znati dosuditi i neće više biti (nadamo se) ovakvih pogrešaka jer će imati pomoć VAR-a kojeg će HNS uvesti u sezoni 2019/2020.