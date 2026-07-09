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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk se ne treba bojati Žiline. Za pravu ocjenu treba netko jači

Piše Tomislav Gabelić,

HAJDUK - ŽILINA 2-0 Pred oko 23.000 gledatelja momčad je pokazala je da je bolja od suparnika i ako ponove ovakvu igru u uzvratu nemaju razloga za strah

Hajduk je u prvoj utakmici prvog kruga kvalifikacija za Europa ligu na Poljudu svladao Slovačku Žilinu 2-0. Pred oko 23.000 gledatelja momčad Gonzala Garcije pokazala je da je bolja od suparnika iz Slovačke i ako ponove ovakvu igru i u uzvratu nemaju razloga strahovati. Hajduk je odigrao utakmicu u visokom intenzitetu, vidjeli smo i dva lijepa gola Brajkovića i Dallisona, još nekoliko vrlo lijepih prilika, premijera kojom navijači Hajduka mogu biti zadovoljni. 

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