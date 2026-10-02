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PRIJATELJSKI SUSRET

Hajduk je slavio u Zmijavcima, Šutalo zabio prvijenac: Osjećaj je fenomenalan. Hvala svima

Piše Ivan Kužela,
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Hajduk je slavio u Zmijavcima, Šutalo zabio prvijenac: Osjećaj je fenomenalan. Hvala svima
Foto: HNK Hajduk
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Hajduk je u Zmijavcima rutinski pobijedio Croatiju 3-0. Livaja je načeo domaće, a Šutalo zabio prvijenac; Ugodo

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Hajduk je u Zmijavcima odradio novu provjeru tijekom reprezentativne stanke te rezultatom 3-0 svladao Croatiju Zmijavci. Susret na stadionu ŠRC Marijan Šuto-Mrma pratilo je oko 2000 gledatelja, a Splićani su već u prvom dijelu stigli do prednosti. Trener Gonzalo Garcia iskoristio je prijateljsku utakmicu kao priliku za provjeru momčadi uoči nastavka sezone i pred susrete s Dinamom te Ajaxom.

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Slavlje Hajduka VIDEO
Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook

Marko Livaja načeo je mrežu domaćina u 23. minuti, što je bio i rezultat nakon prvih 45 minuta. Hajduk je u nastavku nastavio kontrolirati susret, a prednost je udvostručio u 53. minuti. Anđelo Šutalo tada je zabio svoj prvi pogodak za splitski klub otkako je ovog ljeta stigao na Poljud. Oduševljenje nije krio nakon susreta.

- Osjećaj je fenomenalan. Hvala na čestitkama. Bila je ovo teška utakmica. Bilo je dosta prostora na krilnim pozicijama pa smo tamo odigravali. Prošla je jedna duga lopta iz zadnje linije na mene i tako je pao gol. Teren je odličan, a i Croatia je ozbiljna ekipa. Imali su svoje prilike. Nismo im dali da ih iskoriste. Mi smo svoje iskoristili. Spremni smo za nastavak sezone i nadamo se pobjedama.

Foto: HNK Hajduk

Konačnih 3-0 postavio je Peter Nnaemeka Ugwuodo u 87. minuti. Zanimljivo je da Ugwuodo ove sezone nastupa za Croatiju Zmijavci na dvojnoj registraciji, pa je upravo on zabio svom klubu u kojem provodi dio sezone.

Foto: HNK Hajduk

Croatia je u susret ušla kao drugoplasirana momčad Prve NL nakon sedam kola, dok je Hajduk posljednju prvenstvenu utakmicu prije reprezentativne stanke odigrao protiv Rijeke. Za Bijele je ovo bila priprema za zahtjevan nastavak rasporeda, u kojem ih prvo očekuje prvenstveni derbi s Dinamom, a potom i europski ogled s Ajaxom.

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