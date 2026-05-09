Hajduk je stvorio dvije prilike i nije ih zabio. Na ovom nivou to znači lekcija i uvjerljiv poraz...

U derbiju lišenom bilo kakvog rezultatskog imperativa Hajduk nije uspio iznenaditi Dinamo u Maksimiru. Modri su slavili 2-0 i potvrdili da su bolja momčad te da zasluženo osvajaju prvenstvo s velikom bodovnom razlikom. Treneru Hajduka Gonzalu Garciji ova je utakmica mogla poslužiti kao svojevrstan test sposobnosti igračkog kadra, koliko se dobro mogu suprotstaviti momčadi koja je jako dobro gurala u Europi. Ne njegovu žalost potvrdilo se da se njegovi igrači ne mogu odgovoriti takvom zadatku, pogotovo ne u trenutcima kad ih oni pritisnu i zaigraju punom snagom.