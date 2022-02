Navijači Hajduka prešli su planiranu brojku od 50.000 članova u svega pedesetak dana 2022. godine i ne misle stati. Novi cilj je rekordan broj članova iz 1985. godine, kada je klub brojao 53.000 članova.

Više od 50 tisuća njih iskazalo je svoju pripadnost Hajduku učlanjivanjem u nešto više od 50 dana i tako početak godine obilježilo rušenjem rekorda i postavljanjem novih. Onaj iz 2016. godine kada se u Hajduk učlanilo nešto više od 43 tisuće navijača, srušen je na sam dan Hajdukova 111. rođendana, a brojke iz proteklih godina “padaju” diljem Hrvatske i svijeta.

A i apsolutni rekord bi uskoro mogao pasti. Prema dostupnim izvorima, 1985. godine zabilježeno je 53 tisuće članova Hajduka i gotovo da nitko od hajdukovaca ne sumnja da će i taj rekord uskoro biti srušen.

- Možemo potvrditi kako je Hajduk u nešto više od 50 dana prestigao brojku od 50.000 članova, tu ne mislimo stati. Želimo oboriti brojku od 53.000 iz 1985. godine. To se vodi kao rekord, ali ja vjerujem još samo nekoliko tjedana i da ćemo tada oboriti taj rekord - rekao nam je Teo Prkić, voditelj odjela za članstvo.

Veliku zaslugu u ovoj brojci ima i Luce Banić koja je radila na brojnim terenskim akcijama. Bilo ih je toliko da ni sama ne zna točnu brojku.

- Brojimo više od 150 terenskih akcija od početka godine. Brojku na kojoj sam bila, ne mogu reći. Svaki vikend je praktički isti, a opet drugačiji. Po desetak terena se odradi od petka do nedjelje uzduž Dalmacije pa i BiH.

Kako izgleda jedna akcija?

- Svaka akcija jedna je mala fešta za to mjesto. Slavlje, emocija, puno pozitivne energije. Bezbroj ljudi je tu koji dolaze pokazati svoju pripadnost Hajduku. Najbolje brojke su do sada imale Konavle, Ljubuški, Čapljina, odmah nakon njih idu Tučepi i Makarska. Sve su to akcije preko 500-tinjak ljudi. Konavle su zanimljive jer su novoosnovani DPH, a imamo i natjecanje između DPH-ova, tko manje skupi, on plaća večeru. Tučepi imaju 3000 stanovnika, a čak 500 članova. Najbolji su po tome pitanju.

Cilj je prvo bio doći na 40-ak tisuća, oboriti rekord pa onda i 50 tisuća. Sada je novi cilj prijeći brojku od 53 tisuće.

- Samo nam je nebo granica. Nadam se da ćemo uhvatiti 60 tisuća - rekla je Luce Banić.

Ulaznice za subotnji derbi Hajduka i Rijeke odavno su planule. A bit će to prvi put u povijesti da će utakmici prisustvovati samo članovi i pretplatnici.

- Najbolje je reći samo učlanite se i iskoristite tu privilegiju. Kapacitet je samo 40 posto, a da je i 100 posto, vjerujem da bi se sve rasprodalo. Po prvi put će biti samo članovi i pretplatnici kluba na tribinama - rekao je Prkić.

Osim učlanjenja, vrijedno se radi i na tematskom parku Za sva vrimena.

- Popunjeno je više od 400 mjesta na prednjoj strani, a uplaćeno više od 20 milijuna kuna u donacijama - kazao je Prkić.

S ovakvim brojkama članova Hajduk se može uspoređivati s klubovima iz gornjeg doma Bundeslige, a prevedemo li pak ovaj broj članova u novčane iznose, do sada je na Hajdukov račun uplaćen iznos veći od 4 milijuna kuna. Kada bi svi članovi Hajduka živjeli u jednom gradu bio bi to grad veći od Karlovca, Varaždina, Šibenika i Dubrovnika.

Apsolutni rekorder po broju članova je Bayern München koji broji čak 293 tisuće, a iza njih je Hajdukov prijateljski klub Benfica koji je na 230.000. Više od 200.000 imaju još Barcelona i Boca Juniors, a TOP 10 zatvara Manchester United sa 150.000 članova.