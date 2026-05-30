Hajduk je u lovu na mlade nade. Evo tko će uskoro doći na Poljud

Hajduk radi promjene u klubu i preslaguje momčad, ali uz odlaske misli se i na budućnost. Nakon što je iz Sturma stigao 16-godišnji David Nachbar, nagađa se kako bi na Poljud moglo doći još jedno pojačanje iz Austrije, Ensar Mušić.

On je 18-godišnji ofenzivac Rapida iz Beča čija je igra u drugoj austrijskoj ligi privukla pozornost skauta. Prema informacijama nogometnih insajdera iz Hrvatske i Austrije, za 18-godišnjaka postoji interes klubova iz Njemačke, Italije i Hrvatske, kao najglasnije se iz Hrvatske spominje Hajduk.

Mušić je inače član mlađih austrijskih reprezentativnih selekcija, a postoji mogućnost da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naime, Mušić korijene vuče iz BiH. Ove sezone u Rapidu je upisao 28 nastupa postigao je pet golova i podijelio sedam asistencija.

Cilj Splićana je da moderniziraju momčad mladim licima koji imaju talenta i potencijala da se probiju u prvu ekipu i nose momčad u budućnosti. Mušić i Nachbar su dvojica igrača koji su mladi, željni dokazivanja i igre te idealan kadar za Hajduk koji pomlađuje momčad.