Hajduk je u lovu na mlade nade. Evo tko će uskoro doći na Poljud

Piše Issa Kralj, Ivan Kužela,
Hajduk je u lovu na mlade talente. Nakon 16-godišnjeg Nachbara, Poljud bi mogao postati dom 18-godišnjem Ensaru Mušiću iz Rapida. Mladi ofenzivac je na meti skauta, a Splićani ga smatraju idealnim pojačanjem

Hajduk radi promjene u klubu i preslaguje momčad, ali uz odlaske misli se i na budućnost. Nakon što je iz Sturma stigao 16-godišnji David Nachbar, nagađa se kako bi na Poljud moglo doći još jedno pojačanje iz Austrije, Ensar Mušić

On je 18-godišnji ofenzivac Rapida iz Beča čija je igra u drugoj austrijskoj ligi privukla pozornost skauta. Prema informacijama nogometnih insajdera iz Hrvatske i Austrije, za 18-godišnjaka postoji interes klubova iz Njemačke, Italije i Hrvatske, kao najglasnije se iz Hrvatske spominje Hajduk

Mušić je inače član mlađih austrijskih reprezentativnih selekcija, a postoji mogućnost da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naime, Mušić korijene vuče iz BiH. Ove sezone u Rapidu je upisao 28 nastupa postigao je pet golova i podijelio sedam asistencija. 

Cilj Splićana je da moderniziraju momčad mladim licima koji imaju talenta i potencijala da se probiju u prvu ekipu i nose momčad u budućnosti. Mušić i Nachbar su dvojica igrača koji su mladi, željni dokazivanja i igre te idealan kadar za Hajduk koji pomlađuje momčad. 

