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Hajduk je u mjesec dana prešao 10.000 km: Garcia kaže da je 'mrtav', kako li je tek igračima

Piše Tomislav Gabelić,

Ritam putovanja i utakmica ne ostavlja dovoljno prostora za regeneraciju i treninge, a manjak igračkog kadra za osvježenje momčadi... Trener Hajduka otkrio je da su u potraži za novim igračima na tržištu....