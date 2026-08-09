Hajduk je u mjesec dana prešao 10.000 km: Garcia kaže da je 'mrtav', kako li je tek igračima
Ritam putovanja i utakmica ne ostavlja dovoljno prostora za regeneraciju i treninge, a manjak igračkog kadra za osvježenje momčadi... Trener Hajduka otkrio je da su u potraži za novim igračima na tržištu....
Mjesec dana, šest odigranih utakmica od čega četiri gostujuće te gotovo 10.000 prijeđenih kilometara - to je uz postignute rezultate ukratko sažetak početka sezone kad je u pitanju Hajduk. Sva sreća da je prvenstvo ove godine počelo nešto kasnije te da se u prva dva tjedna nije igralo paralelno prvenstvo i Europa, inače bi trener Garcia već sada bio u ozbiljnom problemu zbog napornih putovanja koja u kombinaciji s nesnosnim vrućinama koje od početka sezone pritišću Dalmaciju crpe igračima jako puno snage...