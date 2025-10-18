Obavijesti

PROBLEMI ZA GARCIJU

Hajduk krenuo u Pulu: Trojac je ostao na Poljudu, Šarlija upitan

Piše Tomislav Gabelić,
Hajduk krenuo u Pulu: Trojac je ostao na Poljudu, Šarlija upitan
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a

Gonzalo Garcia ima problema sa sastavom ali će pokušati prekinuti niz pozitivnih rezultata Istre koji je sam počeo krajem prošle godine, u zadnjih 16 utakmica Istra nije izgubila na Aldo Drosini.

Gonzalo Garcia poveo je momčad Hajduka prema Puli, gdje ih čeka prvco od četiri uzastopna gostovanja, kod neugodne Istre u Puli koja ne zna za domaći poraz u 2025. godini. Niz pozitivnih rezultata na Aldo Drosini započeo je njihov tadašnji trener Gonzalo Garcia koji je danas na klupi Hajduka i pred kojim je zahtjevna zadaća prekida tog niza ako se želi zadržati u vrhu prvenstvene ljestvice. A to je imperativ... 

Garcia ima dosta problema sa sastavom, nema mu Livaje koji je pokušao trenirati ali je opet osjetio bol u zadnjoj loži, nema mu ni pouzdanog desnog beka Karačića, ni već pomalo zaboravljenoga Dialla, Sigur i Raci su se tek vratili s okupljanja reprezentacije...

Doduše Bruno Durdov, Adrion Pajaziti i Bamba su se u međuvremenu oporavili, ali popisu onih koji su upitni treba dodati i Zvonimira Šarliju kojeg je u tjednu za nama mučila viroza. Šarlija se koliko toliko oporavio i putuje s momčadi u Pulu, ali će njegov nastup biti pod velikim znakom pitanja sve do same utakmice.

Ako ne bude mogao Šarlija na njegovo će mjesto uskočiti Ron Raci, a od prve minute najavljen je Luka Hodak. 

- Hodak starta od prve minute, on je mlad i radi jako dobro, sluša sve što mu se kaže, discipliniran je, ali mu nedostaje iskustva. Priliku će dobiti i igrat će, što znači da je spreman i da mu ja vjerujem. Vidjet ćemo kako će reagirati – kazao je Garcia.  

