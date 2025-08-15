Obavijesti

Hajduk ne može, oni su uspjeli: Od 2011. do danas 259 klubova zaigralo je grupnu fazu u Europi

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Hajduk ne može, oni su uspjeli: Od 2011. do danas 259 klubova zaigralo je grupnu fazu u Europi
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

S prostora bivše države čak je 14 klubova barem jednom zaigralo u grupnoj fazi europskih natjecanja. Da, Hajduk se nije tu našao niti jednom. A ispadali su od nogometnih liliputanaca...

Doista, nevjerojatno. Hajduk još od sezone 2010/11. nikako ne uspijeva dohvatiti grupnu fazu europskih natjecanja, bez obzira radilo li se o Ligi prvaka, Europskoj ili Konferencijskoj ligi. Splićani su na tom putu "padali" protiv nogometnih liliputanaca, Hajduk je u proteklih 14 godina doživio neke od najvećih europskih razočaranja u svojoj povijesti.

