KALKULACIJE ZA EUROPU

Hajduk nije jedini problem za Dinamo: Evo kako 'modri' stoje u borbi za izravan plasman u LP

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Hajduk nije jedini problem za Dinamo: Evo kako 'modri' stoje u borbi za izravan plasman u LP
3
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je lani izgubio prvenstvo od Rijeke, a to si ne smije ponovno priuštiti ako se sljedeće sezone želi vratiti u europsku elitu i duboku škrinju novaca koju donosi Liga prvaka

Nogometaši Dinama povezali su dvije uvjerljive pobjede nakon reprezentativne stanke. Podsjetimo, prošle srijede, ''modri'' su gostovali kod drugoligaša Karlovca, kojem su zabili sedam komada, a u subotu je Varaždin 'pao' na Maksimiru, gdje je bio poražen 3-1. Idući izazov za momčad Marija Kovačevića nimalo nije lagan, riječ je o gostovanju kod Lillea.

Golovi na susretu Dinamo - Varaždin 02:06
Golovi na susretu Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zagrebački klub imao je sjajan početak europske lige. Poveo je u natjecanju s dvije uvjerljive pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija, ali remi protiv Malmöa pokazao je kako nešto ne štima u Dinamu. To je potvrdila Celta Vigo, koja je hrvatskom predstavniku zadala veliki udarac na Maksimiru te slavila 3-0.

Taj je poraz, u kombinaciji s nekoliko slabijih rezultata u HNL-u, nadvio tamni oblak nad Maksimirskom 128, a dobar rezultat u Francuskoj može dodatno popraviti raspoloženje u klubu nakon dvije domaće pobjede. Bodovi protiv Lillea približili bi Dinamo europskom proljeću, a dali bi mu i samopouzdanje u borbi za titulu.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je lani izgubio prvenstvo od Rijeke, a to si ne smije ponovno priuštiti ako se sljedeće sezone želi vratiti u europsku elitu i duboku škrinju novaca koju donosi Liga prvaka. A navijačima Dinama nadu daje i podatak kako su ''modri'' među klubovima s najboljim klupskim koeficijentom za izravni plasman u LP.

Stranica Football Meets Data objavila je tablicu najboljih 17 klubova po koeficijentu, od čega samo njih četiri vodi u svojim prvenstvima! To su Olympiacos, Salzburg, Šahtar i Qarabag. Ono što je važno, samo je grčki klub bolje rangiran od Dinama po klupskom koeficijentu.

Najbolji koeficijent imaju Rangersi, ali škotski velikan nije demonstrirao odličnu formu u ovoj sezoni koja bi urodila titulom. U 12 ligaških utakmica, Rangersi imaju više remija (šest) nego pobjeda (pet) uz jedan poraz, podatak koji malo ublažava činjenicu kako im prvoplasirani Hearts bježi devet bodova.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bodo/Glimt je drugi prema koeficijentu, ali Viking drži jednu ruku na peharu prvaka kolo uoči kraja norveškog prvenstva. Bodo/Glimt, koji sudjeluje u ovosezonskom izdanju LP-a, mora se nadati kiksu rivala koji ima bod prednosti. 

Sukladno tome, potrebno je pažnju posvetiti na prvenstva u Danskoj i Grčkoj. Kopenhagen ima šest bodova zaostatka za Aarhusom i ne stoji sjajno, ali tamo će se igrati liga za prvaka u kojoj možda okrene svoju sreću. Na isti način prvaka će dobiti i Grčka, ali za Dinamo nije sjajna vijest što je Olympiacos trenutačno lider prvenstva s dva boda više od PAOK-a. Tu se ljubitelji ''modrih'' moraju, uz titulu u Hrvatskoj, nadati kako Olympiacos ipak neće dogurati do kraja.

