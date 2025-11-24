Hajduk nije jedini problem za Dinamo: Evo kako 'modri' stoje u borbi za izravan plasman u LP

Nogometaši Dinama povezali su dvije uvjerljive pobjede nakon reprezentativne stanke. Podsjetimo, prošle srijede, ''modri'' su gostovali kod drugoligaša Karlovca, kojem su zabili sedam komada, a u subotu je Varaždin 'pao' na Maksimiru, gdje je bio poražen 3-1. Idući izazov za momčad Marija Kovačevića nimalo nije lagan, riječ je o gostovanju kod Lillea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:06 Golovi na susretu Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Zagrebački klub imao je sjajan početak europske lige. Poveo je u natjecanju s dvije uvjerljive pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija, ali remi protiv Malmöa pokazao je kako nešto ne štima u Dinamu. To je potvrdila Celta Vigo, koja je hrvatskom predstavniku zadala veliki udarac na Maksimiru te slavila 3-0.

Taj je poraz, u kombinaciji s nekoliko slabijih rezultata u HNL-u, nadvio tamni oblak nad Maksimirskom 128, a dobar rezultat u Francuskoj može dodatno popraviti raspoloženje u klubu nakon dvije domaće pobjede. Bodovi protiv Lillea približili bi Dinamo europskom proljeću, a dali bi mu i samopouzdanje u borbi za titulu.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je lani izgubio prvenstvo od Rijeke, a to si ne smije ponovno priuštiti ako se sljedeće sezone želi vratiti u europsku elitu i duboku škrinju novaca koju donosi Liga prvaka. A navijačima Dinama nadu daje i podatak kako su ''modri'' među klubovima s najboljim klupskim koeficijentom za izravni plasman u LP.

Stranica Football Meets Data objavila je tablicu najboljih 17 klubova po koeficijentu, od čega samo njih četiri vodi u svojim prvenstvima! To su Olympiacos, Salzburg, Šahtar i Qarabag. Ono što je važno, samo je grčki klub bolje rangiran od Dinama po klupskom koeficijentu.

Najbolji koeficijent imaju Rangersi, ali škotski velikan nije demonstrirao odličnu formu u ovoj sezoni koja bi urodila titulom. U 12 ligaških utakmica, Rangersi imaju više remija (šest) nego pobjeda (pet) uz jedan poraz, podatak koji malo ublažava činjenicu kako im prvoplasirani Hearts bježi devet bodova.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bodo/Glimt je drugi prema koeficijentu, ali Viking drži jednu ruku na peharu prvaka kolo uoči kraja norveškog prvenstva. Bodo/Glimt, koji sudjeluje u ovosezonskom izdanju LP-a, mora se nadati kiksu rivala koji ima bod prednosti.

Sukladno tome, potrebno je pažnju posvetiti na prvenstva u Danskoj i Grčkoj. Kopenhagen ima šest bodova zaostatka za Aarhusom i ne stoji sjajno, ali tamo će se igrati liga za prvaka u kojoj možda okrene svoju sreću. Na isti način prvaka će dobiti i Grčka, ali za Dinamo nije sjajna vijest što je Olympiacos trenutačno lider prvenstva s dva boda više od PAOK-a. Tu se ljubitelji ''modrih'' moraju, uz titulu u Hrvatskoj, nadati kako Olympiacos ipak neće dogurati do kraja.