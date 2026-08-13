Hajduk opet dobio 'po džepu': Ovaj put zbog dvije stvari

Odlukom disciplinskog suca HNL-a Alana Klakočera, hrvatski nogometni doprvak Hajduk kažnjen je sa 10.000 eura zbog navijačkih incidenata tijekom utakmice 2. kola protiv Istre 1961 igrane u nedjelju na Poljudu.

U obrazloženju kazne stoji kako je Hajduk kažnjen sa 6.500 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, a sa 3.500 eura zbog korištenja pirotehnike.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Od ostali klubova, kažnjena je još i Lokomotiva zbog nesportskog ponašanja igrača sa 700 eura.