Marko Brkljača (17) jedan je od najtalentiranijih igrača Hajdukove škole. Plemeniti veznjak od kojeg su jako puno očekivali na Poljudu. Uz Stipu Biuka i Marina Ljubičića, koji su već dio prve momčadi, Brkljača je trebao biti nositelj Hajdukove budućnosti. Bio je programiran za igrača koji će u budućnosti predvoditi klub i onda jednog dana svojim transferom donijeti veliku zaradu. Mnogi su ga najavljivali kao 'the next big thing', no postojao je veliki problem.

Na ljeto mu je istjecao stipendijski ugovor, Hajduk je mjesecima pregovarao s njim oko novog, profesionalnog ugovora, htio ga je pod svaku cijenu zadržati u svojem inkubatoru, ali druga strana tražila je previše. A to si Splićani nisu mogli priuštiti. Talentirani mladić će na ljeto napustiti klub kao slobodan igrač, potvrdio je to sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

- Želim pojasniti situaciju vezanu uz Marka Brkljaču. On i njegovi predstavnici nisu prihvatili našu ponudu i Marko će na ljeto postati slobodan igrač. Prvu ponudu smo mu dali prije 10 mjeseci, međutim njegovi roditelji i predstavnici imali su nerealne zahtjeve. Smatram da smo mu kao klub pokazali poštovanje, on je ovdje deset godina, dva puta je bio na pripremama s prvom momčadi i gotovo godinu dana trenirao je s prvom momčadi. Uvijek mi je u razgovorima govorio da želi ostati u Hajduku, ali njegovi predstavnici pred nas su postavili nerealne zahtjeve kojima nismo mogli udovoljiti. Dali smo mu najbolju moguću ponudu, jednaku onima koje dajemo ostalim top talentima iz naše Akademije. Pokušali smo napraviti sve da zadržimo Marka i potpišemo s njim ugovor, ali kriteriji moraju biti isti za sve, a što je najvažnije mi moramo štititi klub. Marku ćemo osigurati uvjete za treniranje do kraja ugovora. Želimo mu sve najbolje u nastavku karijere - rekao je Nikoličius za Hajduk Digital TV.

Brkljača je debitirao za prvu momčad Hajduka u Kup ogledu u Biogradu protiv Primorca, a skupio je dva nastupa u HNL. No, kako je riječ o 17-godišnjaku, Splićani ga nisu htjeli odmah baciti u vatru. Malo po malo su ga brusili tako što je trenirao s prvom momčadi, igrao prijateljske utakmice, a raskoš svog talenta pokazao protiv Širokog Brijega (2-1) kada je igrao sjajno i zabio gol.

Igrao je za juniore, ove sezone ih je predvodio do šesnaestine finala Lige prvaka gdje su prije dva dana nesretno izgubili od Atletico Madrida nakon jedanaesteraca.

Hajdukova akademija radi sjajan posao. U školi iz dana u dan niču novi talenti, a to nije promaklo niti brojnim europskim klubovima. Splićani se ne mogu nositi s njihovom financijskom moći pa su već ove sezone ostali bez Mate Ivkovića (16) koji je otišao u Romu. Ugovor mu je istjecao na ljeto, mogao je otići kao slobodan igrač, ali odlučio je zahvaliti klubu pa mu je osigurao naknadu za razvoj od 600.000 eura koliko je stiglo iz Rima. Za Brkljaču 'bili' neće ništa dobiti.

Gdje će Brkljača nastaviti karijeru, nije poznato, ali interesa ne nedostaje. Još ovu zimu htio ga je i Juventus, a kako je rodom iz okolice Zadra, u Calciomercatu prozvali su ga nasljednikom Luke Modrića (36).

Nadarenog Hajdukovog veznjaka Talijani vide kao modernog veznog igrača, još jednog dragulja iz bogatog zadarskog bazena, koji je u dresu Hajduka zablistao u Ligi prvaka mladih s jednim golom i dvije asistencije u pet nastupa. Prošao je i sve uzraste hrvatske reprezentacije, osim one U-21. Ukupno je odigrao 20 utakmica i zabio jedan gol.

Riječ je o nogometnom dragulju i pravom majstoru s loptom u nogama. I to nisu prepoznali samo treneri u Hajdukovoj školi već i britanski Guardian koji ga je uvrstio na popis 60 najvećih nogometnih talenata na svijetu koji su rođeni 2004. godine.

No, na žalost navijača Hajduka, Brkljača će svoj talent nastaviti brusiti negdje drugdje.